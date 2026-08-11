Po trzech latach zakończyła się kompleksowa modernizacja Kanału Regatowego w Tauron Parku Śląskim. - Rewitalizacja przywróciła historyczny charakter tego miejsca, jednocześnie dostosowując je do współczesnych potrzeb mieszkańców, turystów oraz organizatorów wydarzeń plenerowych – zaznaczają w parku. Czy wrócą tam rowerki wodne, łódki czy kajaki?

Po trzech latach zakończyła się kompleksowa modernizacja Kanału Regatowego w Tauron Parku Śląskim. - Rewitalizacja przywróciła historyczny charakter tego miejsca, jednocześnie dostosowując je do współczesnych potrzeb mieszkańców, turystów oraz organizatorów wydarzeń plenerowych – zaznaczają w parku. Czy wrócą tam rowerki wodne, łódki czy kajaki?

Jedna z najważniejszych inwestycji w Tauron Parku Śląskim

Kanał Regatowy oficjalnie został ponownie udostępniony odwiedzającym Tauron Park Śląski we wtorek, 11 sierpnia 2026. Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego, podkreślił przy tej okazji, że była to jedna z najważniejszych inwestycji realizowanych w parku, a kanał to dla wielu pokoleń mieszkańców jednen z symboli parku.

- Przywracamy kanałowi jego pierwotny układ, byśmy mogli cieszyć się nim niemal w takiej formie jak blisko siedemdziesiąt lat temu, gdy kanał był projektowany. To jedna z wizytówek parku, która w nowej, funkcjonalnej i pełnej zieleni odsłonie będzie służyć mieszkańcom i wszystkim, którzy odwiedzą Tauron Park Śląski – zaznaczył marszałek Wojciech Saługa.

Modernizacja Kanału Regatowego to element kompleksowej rewitalizacji przestrzeni parku. Prace prowadzono pod nadzorem konserwatora zabytków, z poszanowaniem układu przestrzennego i walorów kompozycyjnych założenia, odtwarzając jego pierwotny układ i przywracając spójność z historycznym charakterem przestrzeni.

– Kanał Regatowy od pokoleń jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc naszego Parku. Chcieliśmy, aby utrzymał swój historyczny charakter, ale jednocześnie odpowiadał na potrzeby współczesnych użytkowników. Dziś oddajemy mieszkańcom przestrzeń, która ponownie będzie miejscem spacerów, rekreacji a także wydarzeń plenerowych – powiedział Paweł Bilangowski, prezes Tauron Parku Śląskiego.

Czy na Kanał Regatowy wrócą rowerki wodne lub kajaki?

Na razie to tylko przestrzeń do spacerów, także po wyspie na kanale, która była niedostępna przez prawie 10 lat. Jak zapowiedział prezes parku wyspa ma być w przyszłości formą sceny 360°, gdzie będą się odbywały różne koncerty czy wydarzenia, które będzie można obserwować z różnych stron kanału.

- W planie od przyszłego sezonu jest powrót jednostek wpływających, tak to określę, na pewno będą to rowerki wodne. Myślimy także o tym, żeby zorganizować jakieś zawody stand up paddle, na tych słynnych SUP-ach, które są również taką atrakcją, która coraz częściej się pojawia – dodał prezes Bilangowski.

Dwa etapy kompleksowej modernizacji Kanału Regatowego

Remont Kanału Regatowego rozpoczął się w 2023 roku i został podzielony na dwa etapy. Pierwszy obejmował przede wszystkim prace hydrotechniczne. Wykonano odmulenie kanału, wyremontowano blisko trzy kilometry nabrzeży, odrestaurowano mostki oraz odnowiono wyspę znajdującą się w centralnej części akwenu. Dzięki tym pracom kanał odzyskał swoje parametry techniczne i ponownie został napełniony wodą.

Drugi etap to kompleksowa rewitalizacja przestrzeni wokół kanału. W ramach prac istniejące nawierzchnie asfaltowe zastąpiono bardziej naturalnymi i spójnymi z charakterem parku rozwiązaniami. Alejki i place wypoczynkowe wykonano z materiałów nawiązujących do założeń kompozycyjnych przestrzeni, takich jak nawierzchnie mineralne, cegła klinkierowa, kamień naturalny, płyty betonowe inspirowane historycznymi rozwiązaniami oraz elementy z piaskowca.

- Dzięki temu przestrzeń zyskała bardziej harmonijny, parkowy charakter, jednocześnie spełniając współczesne standardy trwałości, estetyki i dostępności – zaznaczają w parku.

W ramach inwestycji zamontowano również nową małą architekturę – ławki, kosze na odpady oraz nowoczesne oświetlenie. Na wyspie powstała scena, która stworzy nowe możliwości organizacji koncertów, wydarzeń plenerowych oraz innych działań kulturalnych.