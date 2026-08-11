Kraj i Świat

7 milionów na bezpieczeństwo. Powstaje nowoczesna baza kryzysowa

Magazyn obrony cywilnej o powierzchni 1200 m² powstanie w Bieruniu. 

Robert Passia

Opracował: Robert Passia

11 sierpnia 2026, 12:43
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Powiat Bieruńsko-Lędziński

Magazyn obrony cywilnej powstanie w Bieruniu.

fot: Powiat Bieruńsko-Lędziński

Magazyn obrony cywilnej o powierzchni 1200 m² powstanie w Bieruniu. 

Obiekt ma powstać w pobliżu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w bieruńskiej dzielnicy Ściernie. Magazyn przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i usprawnić działania służb w sytuacjach kryzysowych. 

Magazyn jest szczególnie istotny na terenie takim jak powiat bieruńsko-lędziński, który jest systematycznie narażony na różnego rodzaju podtopienia i inne zdarzenia kryzysowe. Tego typu przestrzeń pozwoli zgromadzić w jednym miejscu zasoby niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców – napisał Urząd Miasta w Bieruniu.

Obiekt będzie wykorzystywany przez miasto Bieruń i pozostałe gminy powiatu bieruńsko-lędzińskiego. Inwestycja o wartości ponad 7 milionów złotych ma zostać zrealizowana do 2027 roku. Miasto Bieruń i Powiat Bieruńsko-Lędziński pozyskały na ten cel 4 miliony złotych z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (OLiOC). Podobne magazyny kryzysowe w woj. śląskim powstają m.in. w Goleszowie, Świętochłowicach czy Ustroniu.

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