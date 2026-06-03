Rada nadzorcza PGE Dystrybucja - spółki zależnej Polskiej Grupy Energetycznej - odwołała prezesa Jacka Drozda i dwóch członków zarządu ze skutkiem na 30 czerwca 2026 r. - poinformowała spółka.

Rada nadzorcza PGE Dystrybucja - spółki zależnej Polskiej Grupy Energetycznej - odwołała prezesa Jacka Drozda i dwóch członków zarządu ze skutkiem na 30 czerwca 2026 r. - poinformowała spółka.

"Informujemy, że rada nadzorcza spółki podjęła uchwały o odwołaniu prezesa zarządu Jacka Drozda, wiceprezesa zarządu ds. finansowych Artura Adamczyka i wiceprezesa zarządu ds. strategii Tomasza Małeckiego ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2026 r." - podano w komunikacie.

Jacek Drozd został powołany na stanowisko prezesa PGE Dystrybucja w kwietniu 2024 r.

PGE Dystrybucja zarządza siecią dystrybucji energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Zasięgiem obejmuje obszar 129 938 km2, czyli ok. 40 proc. powierzchni kraju.

PGE Polska Grupa Energetyczna jest spółką akcyjną notowaną na GPW, największym przedsiębiorstwem elektroenergetycznym i dostawcą energii elektrycznej oraz ciepła w Polsce. Skarb Państwa ma w PGE niecałe 61 proc. akcji.