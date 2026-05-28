Kraj i Świat

Już w niedzielę doroczna Pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do Piekar

W niedzielę 31 maja 2026 roku, odbędzie się doroczna Pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do Piekar Śląskich pod hasłem "Uczniowie - misjonarze".

Tomasz Czoik

Tomasz Czoik

28 maja 2026, 09:12
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Jak co roku, ostatnia niedziela maja na Śląsku upływa pod znakiem Pielgrzymki mężczyzn i młodzieńców do Matki Bożej Piekarskiej.

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

+43 Zobacz galerię

Galeria
(46 zdjęć)

W niedzielę 31 maja 2026 roku, odbędzie się doroczna Pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do Piekar Śląskich pod hasłem "Uczniowie - misjonarze".

Jak poinformowała Archidiecezja Katowicka, głównym celebransem i kaznodzieją tegorocznej pielgrzymki będzie bp Krzysztof Nykiel z Pentencjarii Apostolskiej w Watykanie. Nabożeństwu majowemu przewodniczyć będzie bp Grzegorz Suchodolski - biskup siedlecki.

- Każdy, kto choć raz był w Piekarach, dobrze wie, że stąd można zaczerpnąć nowe siły do życia i pracy, że tu można usłyszeć, co mówi Duch Święty w odpowiedzi na pytania o naszą teraźniejszość, o sprawy osobiste, rodzinne i społeczne. W czasie pielgrzymki dokonuje się wiele nawróceń, wiele próśb zostaje wysłuchanych, wiele trudnych spraw Pan Bóg prostuje, wiele ran uzdrawia. Warto więc przyjść do Piekar, aby we wspólnocie tysięcy mężczyzn wyśpiewać chwałę Bogu i oddać cześć Maryi - napisał do diecezjan Andrzej Przybylski, Arcybiskup Metropolita
Katowicki.

I zaprosił do udziału w niedzielnej pielgrzymce "wszystkich mężczyzn". - Przyjdźcie indywidualnie i w grupach zorganizowanych. Zapraszam męskie wspólnoty, ruchy i stowarzyszenia, mężczyzn pełniących różne funkcje i podejmujących rozmaite zadania w życiu społecznym i kościelnym, przedstawicieli władz, instytucji, organizacji i służb mundurowych. Dziadków i ojców proszę, by zabrali na pielgrzymkę swoich synów i wnuków. Młodzież męską, studentów, członków służby liturgicznej, uczniów, harcerzy i wszystkich wierzących chłopców proszę, aby zaprosili na pielgrzymkę swoich kolegów i znajomych. Kapłanów zachęcam, by wyruszyli w drogę razem ze swoimi parafianami. Matka Boża czeka na Was, aby wziąć Was w opiekę i obronę. Niech z najważniejszego sanktuarium Górnego Śląska na całą Polskę i świat po raz kolejny wybrzmi przesłanie wiary, miłości i sprawiedliwości społecznej - podkreślił

- Czekam na Was jak brat na braci, ufając, że po męsku i odważnie powiemy sobie trzykrotne: Szczęść Boże! - zachęca abp Andrzej Przybylski.

Szczegółowy plan pielgrzymki:

  • 8.00 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP

  • 8.30 – Modlitwa różańcowa

  • 9.30 – Procesja z obrazem Matki Bożej Piekarskiej na kalwarię. Powitanie pielgrzymów. Słowo abp. Andrzeja Przybylskiego, metropolity katowickiego

  • 11.00 – Msza św. pod przewodnictwem i z homilią bp. Krzysztofa Nykiela, regensa Penitencjarii Apostolskiej

  • 13.15 – Spektakl teatralny dla dzieci
    Teatr Sowa „Anioł z piekarskiego wzgórza”
    (Studzienka w Parku św. Barbary)

  • 13.45 – Godzina ewangelizacyjna

  • 15.00 – Nabożeństwo majowe pod przewodnictwem bp. Grzegorza Suchodolskiego, biskupa pomocniczego diecezji siedleckiej

  • 16.00 – Procesja do bazyliki piekarskiej. Zakończenie pielgrzymki

Powiązane tematy:

pielgrzymka mężczyzn piekary śląskie kościól

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Polityka

Bartłomiej Babuśka został p.o. prezesa Towarzystwa Finansowego Silesia

Były prezes Agencji Rozwoju Przemysłu Bartłomiej Babuśka został wyznaczony do czasowego pełnienia obowiązków prezesa Towarzystwa Finansowego Silesia. Wcześniej z funkcji szefa TFS odwołano Jakuba Chełstowskiego, byłego marszałka województwa śląskiego.

Finanse i inwestycje

Statystycznie sytuacja gospodarstw domowych w 2025 roku poprawiła się. Czujesz to?

W 2025 roku sytuacja gospodarstw domowych poprawiła się, dochód rozporządzalny wzrósł o 6,7 proc. - podał GUS.

Finanse i inwestycje

Wartość polskiego importu z Chin jest 18 razy większa od eksportu

Polski deficyt handlowy z Chinami przekroczył w ubiegłym roku 54,8 mld euro: wartość chińskich towarów osiągnęła 57,9 mld euro i była 18 razy większa od wartości polskiego eksportu do Chin, wartego 3,1 mld euro - wynika z przedstawionego w środę w Sejmie raportu Asian Forum.

Samorząd i region

Jak mądrze przeprowadzić transformację Śląska? Zapraszamy do dyskusji

Transformacja energetyczna na Śląsku to proces znacznie głębszy niż tylko wymiana starych pieców czy stopniowe zamykanie kopalń. To całkowita przebudowa fundamentów, na których przez ostatnie dwa stulecia opierała się tożsamość, kultura i gospodarka całego regionu. Zmiany są nieuniknione, jeśli chcemy zapewnić bezpieczną przyszłość kolejnym pokoleniom, jednak ich skala stanowi gigantyczne wyzwanie społeczne i ekonomiczne. Dyskutować o tym będziemy już 11 czerwca.