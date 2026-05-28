Już w niedzielę doroczna Pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do Piekar

W niedzielę 31 maja 2026 roku, odbędzie się doroczna Pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do Piekar Śląskich pod hasłem "Uczniowie - misjonarze".

Jak co roku, ostatnia niedziela maja na Śląsku upływa pod znakiem Pielgrzymki mężczyzn i młodzieńców do Matki Bożej Piekarskiej.

Jak poinformowała Archidiecezja Katowicka, głównym celebransem i kaznodzieją tegorocznej pielgrzymki będzie bp Krzysztof Nykiel z Pentencjarii Apostolskiej w Watykanie. Nabożeństwu majowemu przewodniczyć będzie bp Grzegorz Suchodolski - biskup siedlecki.

- Każdy, kto choć raz był w Piekarach, dobrze wie, że stąd można zaczerpnąć nowe siły do życia i pracy, że tu można usłyszeć, co mówi Duch Święty w odpowiedzi na pytania o naszą teraźniejszość, o sprawy osobiste, rodzinne i społeczne. W czasie pielgrzymki dokonuje się wiele nawróceń, wiele próśb zostaje wysłuchanych, wiele trudnych spraw Pan Bóg prostuje, wiele ran uzdrawia. Warto więc przyjść do Piekar, aby we wspólnocie tysięcy mężczyzn wyśpiewać chwałę Bogu i oddać cześć Maryi - napisał do diecezjan Andrzej Przybylski, Arcybiskup Metropolita

Katowicki.

I zaprosił do udziału w niedzielnej pielgrzymce "wszystkich mężczyzn". - Przyjdźcie indywidualnie i w grupach zorganizowanych. Zapraszam męskie wspólnoty, ruchy i stowarzyszenia, mężczyzn pełniących różne funkcje i podejmujących rozmaite zadania w życiu społecznym i kościelnym, przedstawicieli władz, instytucji, organizacji i służb mundurowych. Dziadków i ojców proszę, by zabrali na pielgrzymkę swoich synów i wnuków. Młodzież męską, studentów, członków służby liturgicznej, uczniów, harcerzy i wszystkich wierzących chłopców proszę, aby zaprosili na pielgrzymkę swoich kolegów i znajomych. Kapłanów zachęcam, by wyruszyli w drogę razem ze swoimi parafianami. Matka Boża czeka na Was, aby wziąć Was w opiekę i obronę. Niech z najważniejszego sanktuarium Górnego Śląska na całą Polskę i świat po raz kolejny wybrzmi przesłanie wiary, miłości i sprawiedliwości społecznej - podkreślił



- Czekam na Was jak brat na braci, ufając, że po męsku i odważnie powiemy sobie trzykrotne: Szczęść Boże! - zachęca abp Andrzej Przybylski.



Szczegółowy plan pielgrzymki: