Bartłomiej Babuśka został p.o. prezesa Towarzystwa Finansowego Silesia

Były prezes Agencji Rozwoju Przemysłu Bartłomiej Babuśka został wyznaczony do czasowego pełnienia obowiązków prezesa Towarzystwa Finansowego Silesia. Wcześniej z funkcji szefa TFS odwołano Jakuba Chełstowskiego, byłego marszałka województwa śląskiego.

Bartłomiej Babuśka zrezygnował ze stanowiska prezesa ARP 15 maja. br. W środę rada nadzorcza agencji powołała na nowego prezesa Daniela Ryczka, dawniej m.in. wiceprezesa PKP Cargo i OT Logistics.

Zgodnie z przesłanym PAP w środę komunikatem TFS w połowie maja br. nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki odwołało z jej rady nadzorczej: Dariusza Bochenka, Katarzynę Borowiecką, Tomasza Codogni i Adama Waszkiewicza, a powołało: Aleksandrę Machowicz-Jaworską, Bartłomieja Babuśkę, Marcina Banię i Rafała Kondrackiego (na stanowiskach pozostali Joanna Bojczuk, Bartłomiej Gabryś i Wiktor Solarczyk).

We wtorek rada nadzorcza TFS odwołała z funkcji prezesa spółki Jakuba Chełstowskiego, oddelegowując do czasowego pełnienia obowiązków prezesa ze swego składu Bartłomieja Babuśkę. Wiceprezesem TFS pozostaje Mariusz Widzisz.

Jak podaje TFS, spółka ta działa już od 25 lat, realizując strategiczne i długoterminowe projekty w kluczowych sektorach gospodarki, jak przemysł kolejowy, energetyka, infrastruktura i nieruchomości.

Grupę kapitałową Towarzystwa Finansowego Silesia tworzą: Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze Victoria, Fabryka Elementów Złącznych z Siemianowic Śląskich, Instytut Automatyki Systemów Energetycznych oraz Fabryka Kotłów Sefako.

Ostatnio TFS m.in. nabyło od Spółki Restrukturyzacji Kopalń ok. 26 hektarów po dawnej kopalni Miechowice w Bytomiu, na których kosztem ok. 200 mln zł zamierza zbudować centrum aktywności gospodarczej łączące funkcje produkcyjne, logistyczne i usługowe.

W ub. roku TFS, ARP i Polimex Mostostal utworzyły spółkę Raciborska Fabryka Komponentów (RFK), pod kątem działalności m.in. w sektorze zbrojeniowym na terenach po dawnym Rafako. Następnie RFK, PGZ, Jelcz (z grupy PGZ), Rosomak i Fundusz Transformacji Woj. Śląskiego zawarły list intencyjny ws. nabycia aktywów Rafako i ich zagospodarowania na potrzeby Jelcza.

W kwietniu br. podpisano list intencyjny ws. planowanego włączenia spółki RFK do Jelcza, a także porozumienie ws. zawarcia przez Jelcza umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa Rafako.

TFS jest w konsorcjum ośmiu banków i instytucji finansowych, które w 2023 r. zaangażowało 1,65 mld zł w finansowanie Jastrzębskiej Spółki Węglowej. W 2023 r. TFS sprzedało ponad 20-hektarowy teren po dawnej Walcowni Rur Jedność w Siemianowicach Śl. Grupie Cognor, która zbudowała tam walcownię prętów i kształtowników.