Kraj i Świat

Bartłomiej Babuśka został p.o. prezesa Towarzystwa Finansowego Silesia

Były prezes Agencji Rozwoju Przemysłu Bartłomiej Babuśka został wyznaczony do czasowego pełnienia obowiązków prezesa Towarzystwa Finansowego Silesia. Wcześniej z funkcji szefa TFS odwołano Jakuba Chełstowskiego, byłego marszałka województwa śląskiego.

Pap

28 maja 2026, 08:46
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: ARP

Bartłomiej Babuśka

fot: ARP

Były prezes Agencji Rozwoju Przemysłu Bartłomiej Babuśka został wyznaczony do czasowego pełnienia obowiązków prezesa Towarzystwa Finansowego Silesia. Wcześniej z funkcji szefa TFS odwołano Jakuba Chełstowskiego, byłego marszałka województwa śląskiego.

Bartłomiej Babuśka zrezygnował ze stanowiska prezesa ARP 15 maja. br. W środę rada nadzorcza agencji powołała na nowego prezesa Daniela Ryczka, dawniej m.in. wiceprezesa PKP Cargo i OT Logistics.

Zgodnie z przesłanym PAP w środę komunikatem TFS w połowie maja br. nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki odwołało z jej rady nadzorczej: Dariusza Bochenka, Katarzynę Borowiecką, Tomasza Codogni i Adama Waszkiewicza, a powołało: Aleksandrę Machowicz-Jaworską, Bartłomieja Babuśkę, Marcina Banię i Rafała Kondrackiego (na stanowiskach pozostali Joanna Bojczuk, Bartłomiej Gabryś i Wiktor Solarczyk).

We wtorek rada nadzorcza TFS odwołała z funkcji prezesa spółki Jakuba Chełstowskiego, oddelegowując do czasowego pełnienia obowiązków prezesa ze swego składu Bartłomieja Babuśkę. Wiceprezesem TFS pozostaje Mariusz Widzisz.

Jak podaje TFS, spółka ta działa już od 25 lat, realizując strategiczne i długoterminowe projekty w kluczowych sektorach gospodarki, jak przemysł kolejowy, energetyka, infrastruktura i nieruchomości.

Grupę kapitałową Towarzystwa Finansowego Silesia tworzą: Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze Victoria, Fabryka Elementów Złącznych z Siemianowic Śląskich, Instytut Automatyki Systemów Energetycznych oraz Fabryka Kotłów Sefako.

Ostatnio TFS m.in. nabyło od Spółki Restrukturyzacji Kopalń ok. 26 hektarów po dawnej kopalni Miechowice w Bytomiu, na których kosztem ok. 200 mln zł zamierza zbudować centrum aktywności gospodarczej łączące funkcje produkcyjne, logistyczne i usługowe.

W ub. roku TFS, ARP i Polimex Mostostal utworzyły spółkę Raciborska Fabryka Komponentów (RFK), pod kątem działalności m.in. w sektorze zbrojeniowym na terenach po dawnym Rafako. Następnie RFK, PGZ, Jelcz (z grupy PGZ), Rosomak i Fundusz Transformacji Woj. Śląskiego zawarły list intencyjny ws. nabycia aktywów Rafako i ich zagospodarowania na potrzeby Jelcza.

W kwietniu br. podpisano list intencyjny ws. planowanego włączenia spółki RFK do Jelcza, a także porozumienie ws. zawarcia przez Jelcza umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa Rafako.

TFS jest w konsorcjum ośmiu banków i instytucji finansowych, które w 2023 r. zaangażowało 1,65 mld zł w finansowanie Jastrzębskiej Spółki Węglowej. W 2023 r. TFS sprzedało ponad 20-hektarowy teren po dawnej Walcowni Rur Jedność w Siemianowicach Śl. Grupie Cognor, która zbudowała tam walcownię prętów i kształtowników.

Powiązane tematy:

tfs babuśka towarzystwo finansowe silesia

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Samorząd i region

Już w niedzielę doroczna Pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do Piekar

W niedzielę 31 maja 2026 roku, odbędzie się doroczna Pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do Piekar Śląskich pod hasłem "Uczniowie - misjonarze".

Finanse i inwestycje

Statystycznie sytuacja gospodarstw domowych w 2025 roku poprawiła się. Czujesz to?

W 2025 roku sytuacja gospodarstw domowych poprawiła się, dochód rozporządzalny wzrósł o 6,7 proc. - podał GUS.

Finanse i inwestycje

Wartość polskiego importu z Chin jest 18 razy większa od eksportu

Polski deficyt handlowy z Chinami przekroczył w ubiegłym roku 54,8 mld euro: wartość chińskich towarów osiągnęła 57,9 mld euro i była 18 razy większa od wartości polskiego eksportu do Chin, wartego 3,1 mld euro - wynika z przedstawionego w środę w Sejmie raportu Asian Forum.

Samorząd i region

Jak mądrze przeprowadzić transformację Śląska? Zapraszamy do dyskusji

Transformacja energetyczna na Śląsku to proces znacznie głębszy niż tylko wymiana starych pieców czy stopniowe zamykanie kopalń. To całkowita przebudowa fundamentów, na których przez ostatnie dwa stulecia opierała się tożsamość, kultura i gospodarka całego regionu. Zmiany są nieuniknione, jeśli chcemy zapewnić bezpieczną przyszłość kolejnym pokoleniom, jednak ich skala stanowi gigantyczne wyzwanie społeczne i ekonomiczne. Dyskutować o tym będziemy już 11 czerwca.