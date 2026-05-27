Kraj i Świat

Statystycznie sytuacja gospodarstw domowych w 2025 roku poprawiła się. Czujesz to?

W 2025 roku sytuacja gospodarstw domowych poprawiła się, dochód rozporządzalny wzrósł o 6,7 proc. - podał GUS.

Pap

27 maja 2026, 18:00
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Pixabay.com

Dochód realny w górę

fot: Pixabay.com

W 2025 roku sytuacja gospodarstw domowych poprawiła się, dochód rozporządzalny wzrósł o 6,7 proc. - podał GUS.

GUS podał, że poziom przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na osobę w 2025 r. wyniósł 3.500 zł i był wyższy od dochodu z 2024 r. nominalnie o 10,5 proc., a realnie o 6,7 proc.

Przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę w gospodarstwach domowych osiągnęły w 2025 r. wartość 2.015 zł i były wyższe w skali roku - nominalnie o 7,3 proc., a realnie - o 3,6 proc.

Udział wydatków w dochodzie rozporządzalnym zmalał z 59,3 proc. w 2024 r. do 57,6 proc. w 2025 roku.

W 2025 r. najwyższy udział dochodów z głównego źródła utrzymania, charakterystycznego dla danej grupy społeczno-ekonomicznej, odnotowano w gospodarstwach domowych emerytów (81,1 proc. wobec 81,0 proc. w 2024 r.) oraz pracowników (81,0 proc. wobec 81,1 proc. w 2024 r.), natomiast najniższy - w gospodarstwach domowych pracujących na własny rachunek (66,8 proc. wobec 66,6 proc. w 2024 r.) oraz rencistów (72,6 proc. wobec 76,4 proc. w 2024 r.).

W 2025 r. w strukturze dochodów ogółu gospodarstw domowych dominowały dochody z pracy najemnej (53,5 proc. wobec 54,7 proc. w 2024 r.) oraz dochody ze świadczeń z ubezpieczeń społecznych (24,0 proc. wobec 23,7 proc. w 2024 r.).

Powiązane tematy:

finanse gospodarka domowe budżety

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Finanse i inwestycje

Wartość polskiego importu z Chin jest 18 razy większa od eksportu

Polski deficyt handlowy z Chinami przekroczył w ubiegłym roku 54,8 mld euro: wartość chińskich towarów osiągnęła 57,9 mld euro i była 18 razy większa od wartości polskiego eksportu do Chin, wartego 3,1 mld euro - wynika z przedstawionego w środę w Sejmie raportu Asian Forum.

Samorząd i region

Jak mądrze przeprowadzić transformację Śląska? Zapraszamy do dyskusji

Transformacja energetyczna na Śląsku to proces znacznie głębszy niż tylko wymiana starych pieców czy stopniowe zamykanie kopalń. To całkowita przebudowa fundamentów, na których przez ostatnie dwa stulecia opierała się tożsamość, kultura i gospodarka całego regionu. Zmiany są nieuniknione, jeśli chcemy zapewnić bezpieczną przyszłość kolejnym pokoleniom, jednak ich skala stanowi gigantyczne wyzwanie społeczne i ekonomiczne. Dyskutować o tym będziemy już 11 czerwca.

Artykuł sponsorowany

Strategia lokalizacyjna w biznesie, czyli jak adres rejestrowy wpływa na decyzje zakupowe klientów

Wizerunek przedsiębiorstwa to składowa wielu elementów, wśród których pierwsze wrażenie odgrywa kluczową rolę. W dobie powszechnej cyfryzacji i pracy zdalnej, fizyczna lokalizacja firmy paradoksalnie nie straciła na znaczeniu, a wręcz przeciwnie – stała się jasnym komunikatem o pozycji rynkowej podmiotu. Konsumenci oraz partnerzy biznesowi, dokonując weryfikacji nowego kontrahenta, w pierwszej kolejności sprawdzają jego dane rejestrowe. Wybór odpowiedniego punktu na mapie biznesowej kraju może zatem stać się prostym narzędziem wspierającym sprzedaż i budującym natychmiastowe zaufanie.

Oktober w malince foto 1
Artykuł sponsorowany

OKTOBER W MALINCE – jesienna biesiada w Wiśle, której nie można przegapić

Złoty trunek, góralskie smaki, bawarska oprawa i zabawa do późnego wieczora - 3 października 2026 roku Hotel*** NAT Wisła zaprasza na wyjątkowe wydarzenie w sercu Beskidów.