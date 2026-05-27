Jak mądrze przeprowadzić transformację Śląska? Zapraszamy do dyskusji

Transformacja energetyczna na Śląsku to proces znacznie głębszy niż tylko wymiana starych pieców czy stopniowe zamykanie kopalń. To całkowita przebudowa fundamentów, na których przez ostatnie dwa stulecia opierała się tożsamość, kultura i gospodarka całego regionu. Zmiany są nieuniknione, jeśli chcemy zapewnić bezpieczną przyszłość kolejnym pokoleniom, jednak ich skala stanowi gigantyczne wyzwanie społeczne i ekonomiczne. Dyskutować o tym będziemy już 11 czerwca.

Przemysłowe serce Polski potrzebuje dziś nowego impulsu. Aby transformacja zakończyła się sukcesem, działania muszą skupić się na trzech kluczowych filarach. Pierwszym z nich jest wsparcie dla przedsiębiorców budujących nową, globalną konkurencyjność Śląska. Drugim są silne samorządy, sprawnie zarządzające procesem zmian i odporne na kryzysy. Trzeci filar to nowe kompetencje mieszkańców, które precyzyjnie odpowiedzą na dynamicznie zmieniające się potrzeby rynku pracy.

Region dysponuje ogromnym narzędziem finansowym – programem Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021–2027, w tym środkami z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST). Ostateczny sukces nie będzie jednak zależał od samej kwoty, ale od sposobu, w jaki zainwestujemy te pieniądze w nowe, zdywersyfikowane gałęzie gospodarki.

Gdzie kryją się największe ryzyka?

Odejście od dotychczasowego modelu niesie za sobą realne zagrożenia. Wśród najpoważniejszych wyzwań eksperci wymieniają lukę kompetencyjną na rynku pracy, rozpad lokalnych sieci biznesowych oraz kryzys finansowy gmin górniczych. Dochodzą do tego problemy związane z terenami poprzemysłowymi, koszty środowiskowe, ubóstwo energetyczne, depopulacja oraz ryzyko utraty unikalnej tożsamości regionalnej.

Odpowiedzią na te zagrożenia musi być mądre i precyzyjne działanie. Mowa tu o wykorzystaniu środków FST do przekwalifikowania pracowników, rewitalizacji terenów poprzemysłowych oraz finansowaniu termomodernizacji i zeroemisyjnego transportu, na przykład poprzez zielone obligacje. Tylko takie podejście złagodzi skutki społeczne i stworzy trwałe podstawy dla nowego Śląska.

Jak w praktyce przekuć te wyzwania w sukces? Kto odegra kluczową rolę w tej rewolucji i jak skutecznie budować nowy potencjał Śląska na międzynarodowych rynkach?

O tym będziemy rozmawiać podczas konferencji "Trójkąt Transformacji. Społeczne, gospodarcze i finansowe aspekty zmian na Śląsku", organizowanej w ramach projektu "Transformacja od A do Z", która odbędzie się 11 czerwca w Katowicach. To spotkanie przedstawicieli biznesu, energetyki, samorządów, nauki i instytucji finansowych, poświęcone przyszłości regionu oraz wyzwaniom związanym z transformacją gospodarczą i technologiczną. Poruszymy kluczowe tematy związane z finansowaniem i funduszami na transformację. Wspólnie poszukamy odpowiedzi na najważniejsze pytania i pokażemy liderów, którzy już dziś zmieniają oblicze Śląska.

Szczegóły wydarzenia

Wydarzenie odbędzie się w czwartek, 11 czerwca 2026 roku, w godzinach od 9:00 do 14:30. Spotykamy się w Katowicach przy ulicy Bogucickiej 5, w Auli Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych Uniwersytetu Ekonomicznego.

