Kraj i Świat

Jak mądrze przeprowadzić transformację Śląska? Zapraszamy do dyskusji

Transformacja energetyczna na Śląsku to proces znacznie głębszy niż tylko wymiana starych pieców czy stopniowe zamykanie kopalń. To całkowita przebudowa fundamentów, na których przez ostatnie dwa stulecia opierała się tożsamość, kultura i gospodarka całego regionu. Zmiany są nieuniknione, jeśli chcemy zapewnić bezpieczną przyszłość kolejnym pokoleniom, jednak ich skala stanowi gigantyczne wyzwanie społeczne i ekonomiczne. Dyskutować o tym będziemy już 11 czerwca.

Avatar full

RED

27 maja 2026, 14:34
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: ARC

Konferencja "Trójkąt Transformacji. Społeczne, gospodarcze i finansowe aspekty zmian na Śląsku" odbędzie się 11 czerwca.

fot: ARC

Transformacja energetyczna na Śląsku to proces znacznie głębszy niż tylko wymiana starych pieców czy stopniowe zamykanie kopalń. To całkowita przebudowa fundamentów, na których przez ostatnie dwa stulecia opierała się tożsamość, kultura i gospodarka całego regionu. Zmiany są nieuniknione, jeśli chcemy zapewnić bezpieczną przyszłość kolejnym pokoleniom, jednak ich skala stanowi gigantyczne wyzwanie społeczne i ekonomiczne. Dyskutować o tym będziemy już 11 czerwca.

Przemysłowe serce Polski potrzebuje dziś nowego impulsu. Aby transformacja zakończyła się sukcesem, działania muszą skupić się na trzech kluczowych filarach. Pierwszym z nich jest wsparcie dla przedsiębiorców budujących nową, globalną konkurencyjność Śląska. Drugim są silne samorządy, sprawnie zarządzające procesem zmian i odporne na kryzysy. Trzeci filar to nowe kompetencje mieszkańców, które precyzyjnie odpowiedzą na dynamicznie zmieniające się potrzeby rynku pracy.

Region dysponuje ogromnym narzędziem finansowym – programem Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021–2027, w tym środkami z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST). Ostateczny sukces nie będzie jednak zależał od samej kwoty, ale od sposobu, w jaki zainwestujemy te pieniądze w nowe, zdywersyfikowane gałęzie gospodarki.

Gdzie kryją się największe ryzyka?

Odejście od dotychczasowego modelu niesie za sobą realne zagrożenia. Wśród najpoważniejszych wyzwań eksperci wymieniają lukę kompetencyjną na rynku pracy, rozpad lokalnych sieci biznesowych oraz kryzys finansowy gmin górniczych. Dochodzą do tego problemy związane z terenami poprzemysłowymi, koszty środowiskowe, ubóstwo energetyczne, depopulacja oraz ryzyko utraty unikalnej tożsamości regionalnej.

Odpowiedzią na te zagrożenia musi być mądre i precyzyjne działanie. Mowa tu o wykorzystaniu środków FST do przekwalifikowania pracowników, rewitalizacji terenów poprzemysłowych oraz finansowaniu termomodernizacji i zeroemisyjnego transportu, na przykład poprzez zielone obligacje. Tylko takie podejście złagodzi skutki społeczne i stworzy trwałe podstawy dla nowego Śląska.

Dołącz do dyskusji! Zapraszamy na konferencję

Jak w praktyce przekuć te wyzwania w sukces? Kto odegra kluczową rolę w tej rewolucji i jak skutecznie budować nowy potencjał Śląska na międzynarodowych rynkach?

O tym będziemy rozmawiać podczas konferencji "Trójkąt Transformacji. Społeczne, gospodarcze i finansowe aspekty zmian na Śląsku", organizowanej w ramach projektu "Transformacja od A do Z", która odbędzie się 11 czerwca w Katowicach. To spotkanie przedstawicieli biznesu, energetyki, samorządów, nauki i instytucji finansowych, poświęcone przyszłości regionu oraz wyzwaniom związanym z transformacją gospodarczą i technologiczną.  Poruszymy kluczowe tematy związane z finansowaniem i funduszami na transformację. Wspólnie poszukamy odpowiedzi na najważniejsze pytania i pokażemy liderów, którzy już dziś zmieniają oblicze Śląska.

Szczegóły wydarzenia

Wydarzenie odbędzie się w czwartek, 11 czerwca 2026 roku, w godzinach od 9:00 do 14:30. Spotykamy się w Katowicach przy ulicy Bogucickiej 5, w Auli Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych Uniwersytetu Ekonomicznego.

Więcej szczegółów już wkrótce.

ZAREJESTRUJ SIĘ TUTAJ

Powiązane tematy:

Trójkąt transformacji transformacja od a do z nettg.pl trybuna górnicza

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Artykuł sponsorowany

Strategia lokalizacyjna w biznesie, czyli jak adres rejestrowy wpływa na decyzje zakupowe klientów

Wizerunek przedsiębiorstwa to składowa wielu elementów, wśród których pierwsze wrażenie odgrywa kluczową rolę. W dobie powszechnej cyfryzacji i pracy zdalnej, fizyczna lokalizacja firmy paradoksalnie nie straciła na znaczeniu, a wręcz przeciwnie – stała się jasnym komunikatem o pozycji rynkowej podmiotu. Konsumenci oraz partnerzy biznesowi, dokonując weryfikacji nowego kontrahenta, w pierwszej kolejności sprawdzają jego dane rejestrowe. Wybór odpowiedniego punktu na mapie biznesowej kraju może zatem stać się prostym narzędziem wspierającym sprzedaż i budującym natychmiastowe zaufanie.

Oktober w malince foto 1
Artykuł sponsorowany

OKTOBER W MALINCE – jesienna biesiada w Wiśle, której nie można przegapić

Złoty trunek, góralskie smaki, bawarska oprawa i zabawa do późnego wieczora - 3 października 2026 roku Hotel*** NAT Wisła zaprasza na wyjątkowe wydarzenie w sercu Beskidów.

Finanse i inwestycje

Za pośrednictwem usługi Twój e-PIT złożono 14,8 mln deklaracji za zeszły rok

Przy wykorzystaniu systemu Twój e-PIT podatnicy złożyli 14,8 mln deklaracji za rok 2025 - poinformowało we wtorek Ministerstwo Finansów. To o 0,5 mln więcej niż wysłano za pośrednictwem tej usługi w ubiegłym roku w rozliczeniu za 2024 r.

Artykuł sponsorowany

Jak działają czujniki piezoelektryczne? Praktyczny przewodnik

Potrzebujesz wiarygodnych pomiarów drgań, nacisku albo impulsów ciśnienia? W wielu układach klasyczne czujniki zawodzą przy szybkich zmianach. W takich przypadkach alternatywą dla nich są czujniki piezoelektryczne. Działają bez zasilania, reagują na bardzo krótkie zjawiska i pozwalają rejestrować sygnały, które trwają ułamki sekundy. Sprawdź, czym one są i jak działają.