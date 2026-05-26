Przy wykorzystaniu systemu Twój e-PIT podatnicy złożyli 14,8 mln deklaracji za rok 2025 - poinformowało we wtorek Ministerstwo Finansów. To o 0,5 mln więcej niż wysłano za pośrednictwem tej usługi w ubiegłym roku w rozliczeniu za 2024 r.

MF podało także, że 1,24 mln deklaracji za pomocą Twojego e-PITu złożyli przedsiębiorcy.

- Cieszymy się, że podatnicy nam zaufali, że dane są prawidłowo rozliczone - powiedział wiceminister finansów i szef KAS Marcin Łoboda.

Dodał, że 60 proc. formularzy PIT-37 (rozliczenie według skali podatkowej) i 74 proc. formularzy PIT-38 (podatek od zysków kapitałowych, tzw. podatek Belki) zostało zaakceptowanych bez zmian. Na wysłanie 35 proc. formularzy w ramach usługi Twój e-PIT podatnicy potrzebowali mniej niż 5 minut, a w przypadku 7 proc. było to mniej niż 1 minuta. Rekordziście złożenie zeznania podatkowego zajęło 4 sekundy.

Z informacji przedstawionych na konferencji prasowej wynika także, że w 13,6 mln deklaracji podatnicy wykazali nadpłatę. 22,5 mld zł już zostało przekazanych podatnikom. Zgodnie z danymi MF zwykle czas na zwrot nadpłaty w przypadku zeznań elektronicznych wynosi 13 dni, choć najszybszy czas zwrotu to 1 dzień.

Dopłacić musiało ok. 4 mln podatników, a wartość dopłat sięgnęła w sumie ponad 13 mld zł; 656 mln zł wpłacono przy użyciu Blika, a 520 mln zł - kartą płatniczą.

Z danych MF wynika także, że na organizacje pożytku publicznego - w ramach przekazania 1,5 proc. podatku - podatnicy przeznaczyli 2,6 mld zł, a średnia kwota wpłaty to 199,87 zł.

MF poinformowało także, że łączna liczba deklaracji elektronicznych za rok 2025 wyniosła 23,98 mln, zaś papierowych złożono niespełna 1 mln.

- W rozliczeniu za rok 2025 ponad 2,4 mln podatników zapłaciło podatek według 32-proc. stawki - poinformował Łoboda. Dodał, że stanowili oni niecałe 10 proc. podatników.

Rok wcześniej, przy rozliczeniu za rok 2024, podatników płacących podatek według stawki 32 proc. było nieco ponad 1,93 mln, co stanowiło ok. 7,6 proc. podatników.