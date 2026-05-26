GPW: 69,6 mln zł zysku netto za pierwszy kwartał 2026 roku

Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy Kapitałowej GPW po pierwszym kwartale 2026 r. wyniósł 69,6 mln zł; to o 37,8 proc. więcej rdr - poinformowała w poniedziałek GPW. Przychody ze sprzedaży grupy w tym czasie wyniosły 168,8 mln zł.

Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy Kapitałowej GPW po pierwszym kwartale 2026 r. wyniósł 69,6 mln zł; to o 37,8 proc. więcej rdr - poinformowała w poniedziałek GPW. Przychody ze sprzedaży grupy w tym czasie wyniosły 168,8 mln zł.

“Pierwszy kwartał 2026 był dla GPW rekordowy pod niemal każdym względem - od przychodów i wyników finansowych po aktywność inwestorów i obroty na rynku. Szczególnie cieszy nas fakt, że pomimo podwyższonej zmienności na globalnych rynkach, warszawska Giełda zapewnia ciągłość finansowania zarówno w przypadku dużych transakcji, jak i emisji wspierających rozwój mniejszych, innowacyjnych spółek“ - stwierdził prezes GPW w Warszawie Tomasz Bardziłowski, cytowany w komunikacie spółki.

Jak wskazano, GK GPW miała przychody na poziomie 168,8 mln zł, co oznacza wzrost o 27,5 proc. rok do roku. Wynik EBITDA wzrósł o 42,3 proc. rdr do 77,9 mln zł, natomiast zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej zwiększył się o 37,8 proc. rdr, osiągając poziom 69,6 mln zł.

Spółka dodała, że w segmencie Rynku Finansowego przychody wyniosły 114,3 mln zł, co oznacza wzrost o 34,3 proc. rdr. Wskazała, że za wzrost przychodów w tym segmencie odpowiadały “rekordowe obroty sesyjne i to mimo wysokiej zmienności na globalnych rynkach“. Obroty na Głównym Rynku GPW w pierwszym kwartale osiągnęły 157,8 mld zł, czyli były o 41,9 proc. wyższe rdr.

“Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 2,6 mld zł, notując wzrost o 41,9 proc. rdr. W ciągu ostatnich trzech lat obroty sesyjne wzrosły ponad 2-krotnie, a kapitalizacja krajowych spółek wzrosła z poziomu 650 mln zł do 1250 mln zł“ - przekazała spółka.

GPW zwróciła uwagę, że w poniedziałek trzy indeksy osiągnęły historyczne maksima. WIG zamknął notowania na poziomie 137 858,16 pkt, co oznacza wzrost o 17,6 proc. od początku roku. Indeks mWIG40 zyskał w tym roku 18,1 proc. i zbliża się do poziomu 10 tys. pkt, a sWIG80 osiągnął poziom 31 895,62 pkt, rosnąc o 7,8 proc. od początku roku. Natomiast indeks WIG20 znajduje się na najwyższych poziomach od ponad 18 lat i do historycznego maksimum brakuje mu niespełna 221 pkt. Ten indeks również odnotował wzrost - o 16,8 proc. od początku 2026 r.

Spółka zwróciła również uwagę, że wyższe przychody Towarowej Giełdy Energii, m.in. z tytułu obrotu gazem ziemnym i energią elektryczną, zrekompensowały niższe przychody z obrotu prawami majątkowymi. Przychody grupy w segmencie Rynku Towarowego osiągnęły poziom 50,6 mln zł, po wzroście o 17,1 proc. rdr.

Koszty operacyjne GK GPW wzrosły w pierwszym kwartale br. o 11,8 proc. rdr do 97,3 mln zł, a wskaźnik kosztów do przychodów obniżył się do 57,7 proc. z 65,8 proc. przed rokiem. Dynamika wzrostu przychodów była wyższa od dynamiki kosztów ósmy kwartał z rzędu - zaznaczyła GPW.

Dodała, że od początku roku na Głównym Rynku GPW zadebiutowało sześć spółek, a na NewConnect cztery.

“Pierwsze miesiące tego roku przyniosły też wysoką aktywność na rynku Catalyst. Wartość obligacji wprowadzonych na ten rynek wyniosła 11,8 mld zł. Do największych emisji korporacyjnych należały obligacje Orlenu o wartości 2 mld zł, KGHM o wartości 1,6 mld zł oraz Pepco i Kruk - obie emisje o wartości 600 mln zł“ - przekazano.