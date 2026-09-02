Już ponad 8 tys. wniosków o urlop górniczy. Ogromna liczba w Rybniku

Urlop górniczy przysługuje osobom, które spełniają łącznie kilka warunków. Jak wyjaśnia adwokat Łukasz Oleś, „może on przysługiwać pracownikowi zatrudnionemu pod ziemią, któremu ze względu na wiek i odpowiedni staż brakuje nie więcej niż 5 lat do nabycia prawa do emerytury”. Urlop górniczy przyznawany jest na czas nie dłuższy niż 5 lat. W tym czasie pracownik otrzymuje świadczenie socjalne w wysokości 80 proc. miesięcznego wynagrodzenia. Zgodnie z procedurą, pracodawca musi złożyć wniosek do ZUS w celu zweryfikowania stażu i ustalenia okresów uprawniających pracownika do emerytury.

Możliwość skorzystania z urlopu górniczego mają m. in. pracownicy Polskiej Grupy Górniczej, Jastrzębskiej Spółki Węglowej, Południowego Koncernu Węglowego czy Węglokoksu Kraj. Jak informuje regionalna rzeczniczka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Beata Kopczyńska, do tej pory do ZUS wpłynęło ponad 8,1 tys. wniosków. Spośród nich zweryfikowanych zostało 7,7 tys. wniosków, więc do rozpatrzenia zostało jeszcze ponad 400 wniosków.

Najwięcej wniosków w Rybniku

Zapytaliśmy, od czego zależy czas rozpatrywania wniosków, które wpływają do ZUS.

Czas na wydanie zaświadczenia zależy od stopnia skomplikowania danej sprawy oraz od tego, czy zachodzi konieczność prowadzenia postępowania wyjaśniającego, a także od liczby wniosków jakie wpłynęły do danego Oddziału. Oddział w Rybniku tych wniosków otrzymał ogromną liczbę - ponad 4,6 tys. wniosków, dlatego też około 1,3 tys. wniosków zostało przekazanych do opracowania przez ościenne Oddziały w Chorzowie i Zabrzu – poinformowała Beata Kopczyńska.

Wnioski w woj. śląskim rozpatrywały oddziały ZUS w Rybniku, Chorzowie, Zabrzu, Sosnowcu i Bielsku-Białej. Z kolei do oddziału w Chrzanowie wpłynęło 410 wniosków, z czego zweryfikowano 403.



Na pytanie, ile czasu zajmuje obecnie rozpatrywanie wniosków, regionalna rzeczniczka ZUS w woj. śląskim odpowiada, że trudno jednoznacznie stwierdzić. Dodaje, że "każda sprawa jest inna i zależy od różnych czynników. Wszystkie sprawy załatwiane są w terminie do 60 dni".