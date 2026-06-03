Górnictwo

Już po spotkaniu na temat zwałowiska przy szybie Leon IV. Co nowego w sprawie hałdy Szarlota?

W Rydułtowach odbyło się kolejne spotkanie dotyczące działań związanych z likwidacją zapożarowania zwałowiska przy szybie Leon IV. Chodzi o hałdę Szarlota.

Monika Krezel

Monika Krężel

3 czerwca 2026, 10:25
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Hałda Szarlota w Rydułtowach

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

W Rydułtowach odbyło się kolejne spotkanie dotyczące działań związanych z likwidacją zapożarowania zwałowiska przy szybie Leon IV. Chodzi o hałdę Szarlota.

Rydułtowy organizują cykliczne spotkania zespołu koordynującego zadania związane z likwidacją zapożarowania zwałowiska przy szybie Leon IV. Pod koniec maja odbyło się kolejne z nich. Uczestniczyli w nim m.in. radni, przedstawiciele Polskiej Grupy Górniczej, Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim i miasta Rydułtowy.

Obecni na spotkaniu przedstawiciele Polskiej Grupy Górniczej omówili kluczowe działania prowadzone przez spółkę na terenie zwałowiska.

Polska Grupa Górnicza poinformowała, że kontynuuje prace zabezpieczające i interwencyjne na terenie zapożarowanej części hałdy. Poza tym prowadzi też monitoring wizyjny hałdy przy użyciu kamer, czujników gazowych i czujników pyłowych, bieżący monitoring siły i kierunku wiatru przy użyciu zabudowanej stacji pogodowej oraz monitoring stanu termicznego i stężeń gazów na terenie zwałowiska w 16 punktach pomiarowych.

Górnicza spółka przystąpiła do realizacji decyzji starosty wodzisławskiego w sprawie ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia oraz przywrócenia środowiska do stanu właściwego zachodniej części zwałowiska KWK Rydułtowy-Anna przy szybie Leon II w Rydułtowach.

PGG planuje także wykonanie ekranów termoizolacyjnych w miejscach, gdzie brak jest możliwości kontynuowania prac polegających na rozbiórce i wychłodzeniu gorącego materiału.

Kolejne spotkanie zaplanowano na 9 września 2026 roku. 

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