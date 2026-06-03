Już po spotkaniu na temat zwałowiska przy szybie Leon IV. Co nowego w sprawie hałdy Szarlota?
W Rydułtowach odbyło się kolejne spotkanie dotyczące działań związanych z likwidacją zapożarowania zwałowiska przy szybie Leon IV. Chodzi o hałdę Szarlota.
fot: Katarzyna Zaremba-Majcher
Hałda Szarlota w Rydułtowach
fot: Katarzyna Zaremba-Majcher
W Rydułtowach odbyło się kolejne spotkanie dotyczące działań związanych z likwidacją zapożarowania zwałowiska przy szybie Leon IV. Chodzi o hałdę Szarlota.
Rydułtowy organizują cykliczne spotkania zespołu koordynującego zadania związane z likwidacją zapożarowania zwałowiska przy szybie Leon IV. Pod koniec maja odbyło się kolejne z nich. Uczestniczyli w nim m.in. radni, przedstawiciele Polskiej Grupy Górniczej, Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim i miasta Rydułtowy.
Obecni na spotkaniu przedstawiciele Polskiej Grupy Górniczej omówili kluczowe działania prowadzone przez spółkę na terenie zwałowiska.
Polska Grupa Górnicza poinformowała, że kontynuuje prace zabezpieczające i interwencyjne na terenie zapożarowanej części hałdy. Poza tym prowadzi też monitoring wizyjny hałdy przy użyciu kamer, czujników gazowych i czujników pyłowych, bieżący monitoring siły i kierunku wiatru przy użyciu zabudowanej stacji pogodowej oraz monitoring stanu termicznego i stężeń gazów na terenie zwałowiska w 16 punktach pomiarowych.
Górnicza spółka przystąpiła do realizacji decyzji starosty wodzisławskiego w sprawie ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia oraz przywrócenia środowiska do stanu właściwego zachodniej części zwałowiska KWK Rydułtowy-Anna przy szybie Leon II w Rydułtowach.
PGG planuje także wykonanie ekranów termoizolacyjnych w miejscach, gdzie brak jest możliwości kontynuowania prac polegających na rozbiórce i wychłodzeniu gorącego materiału.
Kolejne spotkanie zaplanowano na 9 września 2026 roku.