JSW zwiększa produkcję węgla i koksu w trzecim kwartale

W trzecim kwartale 2026 r. Grupa Kapitałowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej wyprodukowała 3,31 mln ton węgla oraz 0,74 mln ton koksu. W porównaniu z poprzednim kwartałem produkcja węgla wzrosła o 2,7 proc., a koksu o 10,6 proc.

JSW poinformowała o produkcji i sprzedaży węgla oraz koksu

W trzecim kwartale 2026 r. Grupa Kapitałowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej wyprodukowała 3,31 mln ton węgla oraz 0,74 mln ton koksu. W porównaniu z poprzednim kwartałem produkcja węgla wzrosła o 2,7 proc., a koksu o 10,6 proc.

W okresie od stycznia do września 2026 r. produkcja węgla ogółem wyniosła 9,77 mln ton, co stanowi 73,5 proc. rocznego celu produkcyjnego. Produkcja koksu osiągnęła poziom 2,17 mln ton, realizując 66,5 proc. planu na cały rok - poinformowała JSW w komunikacie.

W trzecim kwartale sprzedaż węgla wyniosła 3,21 mln ton, a koksu 0,72 mln ton. Szacowana średnia cena kontraktowa węgla koksowego w sprzedaży do odbiorców zewnętrznych wyniosła 754,83 zł za tonę, natomiast cena koksu osiągnęła 1078,93 zł.

Jak podkreśla górnicza spółka sytuację rynkową kształtowały zmiany notowań węgla koksowego i koksu oraz utrzymująca się trudna sytuacja w europejskim sektorze stali.

Wśród czynników wpływające na poziom produkcji i sprzedaży, spółka wymieniła zdarzenie w ruchu Zofiówka.