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Górnictwo

JSW zwiększa produkcję węgla i koksu w trzecim kwartale

W trzecim kwartale 2026 r. Grupa Kapitałowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej wyprodukowała 3,31 mln ton węgla oraz 0,74 mln ton koksu. W porównaniu z poprzednim kwartałem produkcja węgla wzrosła o 2,7 proc., a koksu o 10,6 proc.

Monika Krezel

Monika Krężel

16 października 2026, 11:54
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Dawid Lach/JSW

JSW poinformowała o produkcji i sprzedaży węgla oraz koksu

fot: Dawid Lach/JSW

W trzecim kwartale 2026 r. Grupa Kapitałowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej wyprodukowała 3,31 mln ton węgla oraz 0,74 mln ton koksu. W porównaniu z poprzednim kwartałem produkcja węgla wzrosła o 2,7 proc., a koksu o 10,6 proc.

W okresie od stycznia do września 2026 r. produkcja węgla ogółem wyniosła 9,77 mln ton, co stanowi 73,5 proc. rocznego celu produkcyjnego. Produkcja koksu osiągnęła poziom 2,17 mln ton, realizując 66,5 proc. planu na cały rok - poinformowała JSW w komunikacie.

W trzecim kwartale sprzedaż węgla wyniosła 3,21 mln ton, a koksu 0,72 mln ton. Szacowana średnia cena kontraktowa węgla koksowego w sprzedaży do odbiorców zewnętrznych wyniosła 754,83 zł za tonę, natomiast cena koksu osiągnęła 1078,93 zł.

Jak podkreśla górnicza spółka sytuację rynkową kształtowały zmiany notowań węgla koksowego i koksu oraz utrzymująca się trudna sytuacja w europejskim sektorze stali.

Wśród czynników wpływające na poziom produkcji i sprzedaży, spółka wymieniła zdarzenie w ruchu Zofiówka.

W związku ze wzrostem stężenia tlenku węgla w ścianie C-2 pokł. 505/1 w ruchu Zofiówka KWK Borynia-Zofiówka niezwłocznie podjęto działania profilaktyczne w celu ograniczenia wzrostu zagrożenia i możliwości powstania pożaru endogenicznego. Pomimo podjętych działań zaszła konieczność czasowego, profilaktycznego otamowania zagrożonego rejonu ściany. Spółka poinformowała o powyższym w Raporcie bieżącym nr 68/2026 w dniu 2. października 2026 r. Podejmowane są działania organizacyjne, również w pozostałych kopalniach, celem zniwelowana strat w wolumenie. Ponadto wpływ na poziom produkcji węgla miały nieprzewidziane utrudnienia geologiczno-górnicze oraz zwiększony poziom zagrożeń naturalnych - podała JSW w raporcie.

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