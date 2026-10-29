JSW: Znamy zwycięzców konkursu BHP. Kto okazał się najlepszy?

71 uczestników, sprawdzian wiedzy oraz praktyczne doskonalenie umiejętności ratowania życia - tak przebiegał konkurs wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników kopalni Budryk oraz JSW Szkolenie i Górnictwo, który odbył się 26 października 2026 r.

71 uczestników, sprawdzian wiedzy oraz praktyczne doskonalenie umiejętności ratowania życia - tak przebiegał konkurs wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników kopalni Budryk oraz JSW Szkolenie i Górnictwo, który odbył się 26 października 2026 r.

Do rywalizacji przystąpiło 57 pracowników kopalni Budryk i 14 pracowników JSW Szkolenie i Górnictwo. Najlepszy wynik uzyskał Marcin Kubicki. Drugie miejsce zajął Bartosz Knapczyk, a trzecie Łukasz Bartoszek. W górnictwie znajomość zasad bhp i umiejętność właściwego reagowania to ważny element codziennej pracy - informuje JSW.

- Bezpieczeństwo budujemy każdego dnia poprzez wiedzę, odpowiedzialne decyzje i troskę o współpracowników. Naszym najcenniejszym kapitałem są pracownicy oraz ich wiedza, którą dzięki takim inicjatywą rozwijamy i przekładamy na bezpieczną prace. Udział w konkursie to okazja do sprawdzenia swoich umiejętności i utrwalenia zasad, które pomagają chronić zdrowie i życie. Dziękuję wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i gotowość do doskonalenia – powiedział Jarosław Rutkowski, dyrektor kopalni Budryk, który był organizatorem konkursu i wręczył laureatom nagrody. Jego zaangażowanie w wydarzenie stanowiło wyraz wsparcia dla inicjatyw rozwijających wiedzę i świadomość pracowników w zakresie bezpieczeństwa pracy.

Warto dodać, że wydarzenie połączyło konkursową rywalizację z edukacją. W przerwie uczestnicy zapoznali się ze sprzętem wykorzystywanym przez Kopalnianą Stację Ratownictwa Górniczego kopalni Budryk. Odświeżyli również wiedzę z pierwszej pomocy podczas części teoretycznej i ćwiczeń praktycznych. Program uzupełniły wykłady Tomasza Goliwąsa z Głównego Instytutu Górnictwa, poświęcone tematyce bezpieczeństwa pracy.