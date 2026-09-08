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Górnictwo

JSW zakłada odejście 4248 pracowników i produkcję 13,3 mln ton węgla

Jastrzębska Spółka Węglowa zaktualizowała Plan Techniczno-Ekonomiczny na 2026 rok. Spółka zakłada produkcję 13,3 mln ton węgla, w tym ponad 11,2 mln ton węgla koksowego. Plan przewiduje również około 1,9 mld zł nakładów inwestycyjnych w samej JSW oraz 2,4 mld zł na poziomie całej Grupy Kapitałowej.

Monika Krezel

Monika Krężel

8 września 2026, 17:09
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: ARC/M. Dorosiński

Plan obejmuje także działania związane z ograniczeniem kosztów zatrudnienia

fot: ARC/M. Dorosiński

Jastrzębska Spółka Węglowa zaktualizowała Plan Techniczno-Ekonomiczny na 2026 rok. Spółka zakłada produkcję 13,3 mln ton węgla, w tym ponad 11,2 mln ton węgla koksowego. Plan przewiduje również około 1,9 mld zł nakładów inwestycyjnych w samej JSW oraz 2,4 mld zł na poziomie całej Grupy Kapitałowej.

8 września 2026 roku zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej podjął uchwałę w sprawie aktualizacji Planu Techniczno-Ekonomicznego JSW na 2026 rok. Dokument określa najważniejsze założenia dotyczące produkcji, kosztów, inwestycji oraz cen sprzedaży.

Zgodnie ze zaktualizowanym planem JSW zamierza w 2026 roku wyprodukować łącznie 13,3 mln ton węgla. Większość stanowić będzie węgiel koksowy - jego produkcja ma wynieść 11,22 mln ton. Pozostałe 2,08 mln ton przypadnie na węgiel przeznaczony do celów energetycznych. Jednocześnie produkcja koksu została oszacowana na 3,26 mln ton - poinformowała JSW w komunikacie.

Istotnym elementem aktualizacji są również założenia dotyczące kosztów wydobycia. Jednostkowy gotówkowy koszt wydobycia węgla (MCC) ma wynieść około 588 zł za tonę. Średnia prognozowana cena sprzedaży węgla ogółem w 2026 roku została określona na poziomie 660,97 zł za tonę. 

Jakie nakłady na inwestycje?

W zaktualizowanym planie JSW przewidziała około 1,9 mld zł nakładów inwestycyjnych. Uwzględniając spółki należące do Grupy Kapitałowej JSW, łączna wartość planowanych inwestycji w 2026 roku ma wynieść około 2,4 mld zł.

Plan obejmuje także działania związane z ograniczeniem kosztów zatrudnienia. W ramach instrumentów osłonowych, obejmujących m.in. urlopy górnicze, urlopy dla pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla oraz jednorazowe odprawy pieniężne, założono odejście 4 248 pracowników. W związku z wprowadzonymi instrumentami, szacowany wpływ na koszty wynagrodzeń wraz z narzutami w roku 2026 wyniesie około 272 mln zł.

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