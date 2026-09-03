JSW szuka wiceprezesa. Będzie odpowiadał za finanse

Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej opublikowała na stronie internetowej ogłoszenie o poszukiwaniu Zastępczyni / Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych. Kandydat lub kandydatka, którzy zdecydują się aplikować na to stanowisko musi spełniać łącznie kilka warunków. Wśród nich są m.in.:

wykształcenie wyższe (lub uznane w Polsce zagraniczne),

co najmniej 5-letni staż pracy (lub prowadzenia działalności gospodarczej),

co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych, samodzielnych wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej,

korzystanie z pełni praw publicznych, pełna zdolność do czynności prawnych oraz niekaralność za przestępstwa umyślne,

brak zakazów pełnienia funkcji w spółkach handlowych i konfliktu interesów (np. brak powiązań z partiami politycznymi, biurami poselskimi czy związkami zawodowymi).

JSW publikuje też preferowane wymagania stawiane kandydatkom / kandydatom na stanowisko. Wymienia wśród nich:

wykształcenie wyższe o profilu ekonomicznym,

wiedzę z zakresu sprawozdawczości finansowej spółek giełdowych (MSSF/MSR), controllingu, zarządzania ryzykiem i relacji giełdowych,

co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku członka zarządu lub menedżera wyższego szczebla ds. ekonomiczno-finansowych w spółkach kapitałowych/instytucjach finansowych,

znajomość języka obcego (angielski lub niemiecki),

co najmniej roczne doświadczenie w zarządzaniu dużą firmą (spełniającą kryteria m.in. zatrudnienia pow. 250 pracowników lub obrotów powyżej 50 mln euro),

odporność na stres, kreatywność i umiejętność pracy w zespole.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się TUTAJ. Rekrutacja trwa 18 września 2026 r. do godziny 9:00. Dokumenty mogą być składane w Kancelarii Głównej JSW S.A. (Aleja Jana Pawła II 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój) osobiście (w dni robocze od 6:30 do 14:00) lub pocztą. Dokumenty należy włożyć do zaklejonej koperty z adnotacją „Zgłoszenie na stanowisko Zastępczyni / Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych JSW S.A. XII kadencji”.



