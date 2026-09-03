Górnictwo

JSW szuka wiceprezesa. Będzie odpowiadał za finanse

Jastrzębska Spółka Węglowa rozpoczęła postępowanie kwalifikacyjne. Poszukiwany jest wiceprezes ds. ekonomicznych. 

Robert Passia

Opracował: Robert Passia

3 września 2026, 11:15
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: ARC/Maciej Dorosiński

JSW poszukuje zastępcy prezesa.

fot: ARC/Maciej Dorosiński

Jastrzębska Spółka Węglowa rozpoczęła postępowanie kwalifikacyjne. Poszukiwany jest wiceprezes ds. ekonomicznych. 

Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej opublikowała na stronie internetowej ogłoszenie o poszukiwaniu Zastępczyni / Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych. Kandydat lub kandydatka, którzy zdecydują się aplikować na to stanowisko musi spełniać łącznie kilka warunków. Wśród nich są m.in.:

  • wykształcenie wyższe (lub uznane w Polsce zagraniczne),
  • co najmniej 5-letni staż pracy (lub prowadzenia działalności gospodarczej),
  • co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych, samodzielnych wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej,
  • korzystanie z pełni praw publicznych, pełna zdolność do czynności prawnych oraz niekaralność za przestępstwa umyślne,
  • brak zakazów pełnienia funkcji w spółkach handlowych i konfliktu interesów (np. brak powiązań z partiami politycznymi, biurami poselskimi czy związkami zawodowymi).

JSW publikuje też preferowane wymagania stawiane kandydatkom / kandydatom na stanowisko. Wymienia wśród nich:

  • wykształcenie wyższe o profilu ekonomicznym,
  • wiedzę z zakresu sprawozdawczości finansowej spółek giełdowych (MSSF/MSR), controllingu, zarządzania ryzykiem i relacji giełdowych,
  • co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku członka zarządu lub menedżera wyższego szczebla ds. ekonomiczno-finansowych w spółkach kapitałowych/instytucjach finansowych,
  • znajomość języka obcego (angielski lub niemiecki),
  • co najmniej roczne doświadczenie w zarządzaniu dużą firmą (spełniającą kryteria m.in. zatrudnienia pow. 250 pracowników lub obrotów powyżej 50 mln euro),
  • odporność na stres, kreatywność i umiejętność pracy w zespole.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się TUTAJ. Rekrutacja trwa 18 września 2026 r. do godziny 9:00. Dokumenty mogą być składane w Kancelarii Głównej JSW S.A. (Aleja Jana Pawła II 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój) osobiście (w dni robocze od 6:30 do 14:00) lub pocztą. Dokumenty należy włożyć do zaklejonej koperty z adnotacją „Zgłoszenie na stanowisko Zastępczyni / Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych JSW S.A. XII kadencji”.


 

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