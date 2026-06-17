JSW sprzedaje hotel Różany Gaj w Gdyni. Cena to 25 mln złotych

Jastrzębska Spółka Węglowa ogłosiła kolejny przetarg na sprzedaż hotelu Różany Gaj w Gdyni. Pierwszy raz węglowa spółka chciała go sprzedać już dziesięć lat temu.

Jastrzębska Spółka Węglowa ogłosiła kolejny przetarg na sprzedaż hotelu Różany Gaj w Gdyni. Pierwszy raz węglowa spółka chciała go sprzedać już dziesięć lat temu.

Hotel Różany Gaj, położony w zabytkowej dzielnicy Kamienna Góra, został wybudowany w 1929 roku według projektu inżyniera Włodzimierza Prochaski i był jednym z symboli przedwojennego luksusu letniskowej Gdyni. Po latach funkcjonowania jako hotel Antracyt, na przełomie lat 2011-2012, dokonano gruntownej modernizacji hotelu – odrestaurowano budynek, pozostawiając tylko jego bryłę, a wnętrza od podstaw zaaranżowano .

W aranżacji wnętrz nawiązano do lat 30. XX wieku. W miejscach ogólnodostępnych znajdują się archiwalne zdjęcia i plakaty Gdyni, prezentujące śródmieście, dzielnicę Kamienna Góra oraz budowę portu. Powrócono do historycznej (z roku 1929) nazwy Różany Gaj - jednego z pierwszych pensjonatów w Gdyni.

Już dziesięć lat temu, spółka informowała, że lokalizacja hotelu jest bardzo korzystna – w ścisłym centrum Gdyni, od północy graniczy z Bulwarem Nadmorskim. Większość pokoi hotelowych jest atrakcyjnie usytuowanych, z widokiem na Zatokę Gdańską oraz tereny spacerowe. Hotel charakteryzuje się wysokim standardem wykończenia pokoi hotelowych. W budynku znajduje się 39 pokoi (w tym 4 apartamenty) zapewniających ponad 80 miejsc hotelowych, 2 sale konferencyjne (na ok. 60 i 40 miejsc), sala restauracyjna (na 80 miejsc) oraz strefa rekreacyjna (basen, sauna, jacuzzi).

W 2016 r. JSW ustaliła cenę wywoławczą nieruchomości na 24.800.000 zł netto.

Hotel Różany Gaj został nagrodzony w konkursie „Modernizacja roku 2012” - główna nagroda w kategorii Hotele, otrzymał również wyróżnienie Rady Miasta Gdyni za szczególne walory architektoniczne oraz wyróżnienie Marszałka Województwa Pomorskiego za modernizację roku 2012.

Zaprezentowana niedawno oferta sprzedaży obejmuje budynek wraz z wyposażeniem, a także prawo użytkowania wieczystego działek o łącznej powierzchni 0,1555 ha oraz prawo własności sąsiednich działek o powierzchni 0,2071 ha wykorzystywanych jako teren rekreacyjny z placem zabaw, parkingiem i zielenią.

Cena wywoławcza to 25 mln zł netto.

Przetarg odbędzie się 9 lipca o godz. 12 w siedzibie biura zarządu JSW w Jastrzębiu-Zdroju.