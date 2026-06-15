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Górnictwo

JSW otrzymała koncesję na rozpoznanie złoża „Dębieńsko 1". To ważna wiadomość dla KWK Knurów-Szczygłowice

Minister Klimatu i Środowiska udzielił Jastrzębskiej Spółce Węglowej koncesji na rozpoznawanie złoża węgla kamiennego i metanu z pokładów węgla „Dębieńsko 1”. - To strategiczny krok, który otwiera drogę do znaczącego zwiększenia zasobów węgla koksowego oraz wydłużenia perspektywy funkcjonowania kopalni Knurów-Szczygłowice - podkreślają przedstawiciele Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Tomasz Czoik

Tomasz Czoik

15 czerwca 2026, 13:00
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Dawid Lach/JSW

Dostęp do nowego złoża nie tylko zwiększy zasoby JSW, lecz także wzmocni bezpieczeństwo surowcowe europejskiego przemysłu stalowego.

fot: Dawid Lach/JSW

Minister Klimatu i Środowiska udzielił Jastrzębskiej Spółce Węglowej koncesji na rozpoznawanie złoża węgla kamiennego i metanu z pokładów węgla „Dębieńsko 1”. - To strategiczny krok, który otwiera drogę do znaczącego zwiększenia zasobów węgla koksowego oraz wydłużenia perspektywy funkcjonowania kopalni Knurów-Szczygłowice - podkreślają przedstawiciele Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Koncesja została przyznana po przeprowadzeniu postępowania konkursowego, w którym o dostęp do złoża ubiegał się również inny podmiot. Organ koncesyjny, po analizie dokumentacji i ocenie merytorycznej obu wniosków, wyżej ocenił propozycję JSW, co przesądziło o przyznaniu spółce prawa do prowadzenia prac rozpoznawczych. W ramach koncesji JSW wykona wyrobiska górnicze, z których odwiercone zostaną otwory badawcze. Z pozyskanych rdzeni i próbek Spółka przeprowadzi szczegółowe badania laboratoryjne. Całość prac zakończy się udokumentowaniem złoża węgla koksowego i metanu, co pozwoli na określenie jego parametrów geologicznych, jakościowych i ekonomicznych.

Złoże „Dębieńsko 1” położone jest wzdłuż wschodniej granicy kopalni Knurów-Szczygłowice, co umożliwia jego przyszłe zagospodarowanie z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury podziemnej i powierzchniowej.

Węgiel koksowy, którego dotyczy koncesja, jest surowcem krytycznym dla gospodarki Unii Europejskiej, niezbędnym do produkcji stali. JSW jest największym producentem tego surowca w UE i od lat podkreśla konieczność zabezpieczenia długoterminowej bazy zasobowej.

- Uzyskanie koncesji na rozpoznanie złoża „Dębieńsko 1” to dla nas przełomowy moment. Ten obszar ma kluczowe znaczenie dla przyszłości kopalni Knurów-Szczygłowice i całej Grupy JSW. Dzięki tej decyzji możemy rozpocząć działania, które pozwolą nam precyzyjnie ocenić potencjał złoża i przygotować się do jego racjonalnego zagospodarowania - mówi Adam Rozmus, zastępca prezesa JSW ds. technicznych i operacyjnych.

Jak podkreślają przedstawiciele JSW, dostęp do nowego złoża nie tylko zwiększy zasoby spółki, lecz także wzmocni bezpieczeństwo surowcowe europejskiego przemysłu stalowego.

Decyzja o przyznaniu koncesji wieńczy wieloletnie starania JSW oraz złożone postępowanie administracyjne, obejmujące m.in. analizę konkurencyjnych wniosków, procedury odwoławcze oraz ocenę zgodności planowanych prac z polityką surowcową państwa.


 


 

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