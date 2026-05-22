Górnictwo

JSW oraz Ministerstwo Energii podpisały umowę dotyczącą wdrożenia programu jednorazowych odpraw pieniężnych

Jastrzębska Spółka Węglowa zawarła z Ministerstwem Energii umowę dotacyjną, dzięki której już w najbliższych dniach pracownicy spółki będą mogli zacząć korzystać z jednorazowych odpraw pieniężnych przewidzianych w znowelizowanej ustawie o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego.

Monika Krężel

22 maja 2026, 13:59
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Jastrzębska Spółka Węglowa zawarła z Ministerstwem Energii umowę dotacyjną, dzięki której już w najbliższych dniach pracownicy spółki będą mogli zacząć korzystać z jednorazowych odpraw pieniężnych przewidzianych w znowelizowanej ustawie o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego.

Zgodnie z nowelizacją ustawy z programu jednorazowych odpraw pieniężnych będą mogły skorzystać osoby posiadające co najmniej trzyletni staż pracy, które zdecydują się na definitywne odejście z sektora górnictwa węgla kamiennego. W JSW uprawnionych do udziału w programie będzie 1156 pracowników, a wysokość odprawy została ustalona na poziomie 170 tys. zł.

"Program osłonowy, obejmujący zarówno jednorazowe odprawy pieniężne, jak i urlopy górnicze, stanowi element procesu transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego i będzie realizowany w latach 2026 -2031. Umożliwia on prowadzenie procesu transformacji w sposób odpowiedzialny społecznie, z uwzględnieniem wyzwań, przed którymi stoi obecnie polski sektor górnictwa węgla kamiennego" - podaje JSW w komunikacie.

Rozwiązania przewidziane w programie finansowane są z budżetu państwa. Programem objętych zostanie łącznie 4248 pracowników, a jego szacunkowy koszt wyniesie około 500 mln zł.

