Grzegorz Wrona: O górnictwie trzeba mówić „od dołu”, czyli z perspektywy ludzi i realnych problemów branży

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Grzegorz Wrona podkreślił znaczenie ustawy, która umożliwi Agencji Rozwoju Przemysłu udzielanie pożyczek przedsiębiorstwom górniczym. „Traktujemy jednak ten mechanizm jako rozwiązanie wyjątkowe, stosowane wtedy, gdy rzeczywiście pojawia się zagrożenie” – powiedział w rozmowie dla „Super Expressu” podczas konferencji Impact w Poznaniu.

Monika Krężel

22 maja 2026, 14:15
Komentując podpisanie ustawy przez prezydenta Karola Nawrockiego, wiceminister Grzegorz Wrona powiedział, że państwo polskie wreszcie zyskało narzędzie do reagowania w sytuacjach kryzysowych. „Mówimy o spółkach strategicznych dla gospodarki, które mogą znaleźć się w przejściowych problemach związanych choćby z płynnością finansową. Ustawa otwiera możliwość udzielania zwrotnych pożyczek komercyjnych firmom istotnym dla państwa. Traktujemy jednak ten mechanizm jako rozwiązanie wyjątkowe, stosowane wtedy, gdy rzeczywiście pojawia się zagrożenie” – zaznaczył w rozmowie dla „Super Expressu”.

Dodał, że zawsze musi istnieć biznesowe uzasadnienie udzielenia takiej pożyczki.

W rozmowie wiceminister Grzegorz Wrona nawiązał także do swoich ostatnich wizyt w polskich kopalniach.

Regularnie odwiedzam wszystkie nadzorowane przeze mnie spółki górnicze. Uważam, że o górnictwie trzeba mówić „od dołu”, czyli z perspektywy ludzi i realnych problemów branży. Transformacja trwa od ponad dwudziestu lat, ale rzeczywistość ciągle nas zaskakuje. Widzimy wzrost cen gazu, ropy, napięcia geopolityczne czy zmiany związane z ETS2. Europa dawno postawiła na inne źródła energii, a Polska nadal opiera się na węglu. Jesteśmy w trakcie tej zmiany” – mówił w wywiadzie.

