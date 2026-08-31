Pracownicy z Ukrainy zarabiają więcej niż polscy górnicy? Takie zarzuty postawili przedstawiciele WZZ „Sierpień 80” podczas zeszłotygodniowej pikiety przed siedzibą Jastrzębskiej Spółki Węglowej. JSW wyjaśnia, że w ogóle nie zatrudnia obywateli Ukrainy.

Pracownicy z Ukrainy zarabiają więcej niż polscy górnicy? Takie zarzuty postawili przedstawiciele WZZ „Sierpień 80” podczas zeszłotygodniowej pikiety przed siedzibą Jastrzębskiej Spółki Węglowej. JSW wyjaśnia, że w ogóle nie zatrudnia obywateli Ukrainy.

Przypomnijmy, związkowcy Sierpnia 80 protestowali w zeszły wtorek protestowali przed siedzibą Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Pikieta zgromadziła ok. 100 osób i miała zwrócić uwagę m. in. na trudną sytuację finansową i organizacyjną JSW. Karol Granatyr, szef Sierpnia 80 w KWK Borynia-Zofiówka-Bzie mówił, że informacje, które strona społeczna dostaje od pracowników są coraz bardziej niepokojące.

- Zaczynamy się bać o przyszłość naszych zakładów pracy. Restrukturyzacja nie oznacza likwidacji, tylko trzeba wyznaczyć jakiś cel i wyjść na prostą. Spółka powinna funkcjonować i dalej wydobywać strategiczny węgiel koksowy, a nie zwijać produkcję – mówił związkowiec.

Granatyr zwrócił również uwagę na niskie wynagrodzenie pracowników JSW SiG.

- Jest to jedna trzecia tego, co zarabiają pracownicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej [...] Pracownik SIG-u na przeróbce musi mieć wręcz dopłacane do najniższej krajowej - przyznał.

Zarobki Ukraińców na kopalniach? Ostre słowa związkowca

I dodał:

Do tego dochodzą nas informacje od samych pracowników naszych kopalń, bardzo niepokojące, że pracownicy z Ukrainy, których mamy coraz więcej w naszej spółce, zarabiają lepiej niejednokrotnie niż nasi pracownicy. Nie pamiętam takiej sytuacji, aby ktoś z Polski wyjeżdżał na dorobek i zarabiał lepiej niż gospodarz w swoim kraju – mówił Karol Granatyr.

Związkowiec z Sierpnia 80 przyznał jednocześnie, że nie jest przeciwny pomocy Ukraińcom.

Jako związek pokazaliśmy wsparcie i pomoc od samego początku. Jeździliśmy z darami, zbieraliśmy się, woziliśmy ludzi, pomagaliśmy cały czas narodowi ukraińskiemu. – Ale nie może pomoc kosztować naszych miejsc pracy, nie może się odbywać kosztem naszej gospodarki. – mówił.

JSW ucina spekulacje: „Nie zatrudniamy obywateli Ukrainy”

O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy biuro prasowe JSW. Jak przyznali przedstawiciele spółki, "nie zatrudnia ona obywateli Ukrainy".

- Jednocześnie należy zaznaczyć, że obywatele Ukrainy mogą być zatrudniani przez firmy zewnętrzne świadczące usługi na rzecz JSW i uczestniczące w realizacji zlecanych przez Spółkę zadań. Osoby te nie są jednak pracownikami JSW SA, lecz pozostają zatrudnione przez swoich bezpośrednich pracodawców - podkreślili przedstawiciele spółki

Jak dodało biuro prasowe, JSW nie posiada szczegółowych informacji dotyczących warunków zatrudnienia i poziomu wynagrodzeń pracowników firm zewnętrznych. Przypomniał, że kwestie te należą do wewnętrznych spraw poszczególnych pracodawców i są przez nich kształtowane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przyjętymi zasadami wynagradzania.