JSW Koks podlicza trzy dekady certyfikowanych standardów zarządzania

W 2026 roku przypada 30-lecie certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością w JSW Koks oraz 15-lecie certyfikacji Systemu Zarządzania Energią. Wieloletnie utrzymywanie certyfikowanych systemów zarządzania oraz ich regularna recertyfikacja potwierdzają zgodność funkcjonowania spółki z międzynarodowymi normami oraz zachowanie najwyższych standardów zarządzania - podkreśla JSW Koks.

W 2026 roku przypada 30-lecie certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością w JSW Koks oraz 15-lecie certyfikacji Systemu Zarządzania Energią. Wieloletnie utrzymywanie certyfikowanych systemów zarządzania oraz ich regularna recertyfikacja potwierdzają zgodność funkcjonowania spółki z międzynarodowymi normami oraz zachowanie najwyższych standardów zarządzania - podkreśla JSW Koks.

Certyfikowane systemy zarządzania w JSW Koks obejmują kluczowe obszary działalności – jakość, środowisko, bezpieczeństwo i higienę pracy, energię oraz bezpieczeństwo informacji. Funkcjonują one w oparciu o wymagania międzynarodowych norm, w tym m.in. ISO 9001 oraz ISO 50001 i podlegają regularnym audytom oraz cyklicznej recertyfikacji prowadzonej przez niezależne jednostki certyfikujące. Za skutecznym funkcjonowaniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania stoją przede wszystkim pracownicy JSW Koks., którzy na co dzień opracowują procedury i realizują określone w ramach systemów zarządzania zadania. To ich zaangażowanie i odpowiedzialność stanowi fundament utrzymania wysokich standardów zarządzania w spółce - informuje JSW w komunikacie.

– Konsekwentne utrzymywanie i rozwijanie certyfikowanych systemów zarządzania to dla nas ważny element wspierający efektywność działania, bezpieczeństwo procesów oraz funkcjonowania spółki w wymagającym otoczeniu rynkowym – podkreśla Jacek Albrecht, p.o. prezesa zarządu JSW Koks.

JSW Koks należała do grona pionierów w branży, którzy już w latach 90. wdrażali certyfikowane systemy zarządzania. Zdobyte doświadczenie oraz zaangażowanie pracowników pozwoliły na utrzymanie wysokich standardów oraz rozwój spółki w oparciu o sprawdzone, międzynarodowe rozwiązania.

Spółka dalej konsekwentnie rozwija swoje standardy, udoskonala procesy produkcyjne odpowiadając na rosnące wymagania rynku oraz oczekiwania klientów i partnerów biznesowych - podaje JSW Koks.

JSW Koks należy do Grupy Kapitałowej JSW i pełni kluczową rolę w łańcuchu wartości związanym z przetwórstwem węgla koksowego. Spółka odpowiada za produkcję koksu oraz wytwarzanie produktów węglopochodnych, gazu koksowniczego, energii elektrycznej i ciepła. Roczne moce produkcyjne JSW Koks przekraczają 3,5 mln ton wysokiej jakości koksu, co wymaga zużycia około 5 mln ton węgla koksowego. Produkty spółki trafiają do większości krajów Europy oraz na rynki pozaeuropejskie, czyniąc ją ważnym elementem zarówno europejskiego, jak i globalnego systemu przemysłowego.





