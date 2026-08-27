JSW: Jest termin wypłaty nagrody barbórkowej za 2025

JSW Związki poinformowały o terminie realizacji pierwszej raty pozostałej do wypłaty kwoty nagrody barbórkowej za 2025 rok.

JSW Związki poinformowały o terminie realizacji pierwszej raty pozostałej do wypłaty kwoty nagrody barbórkowej za 2025 rok.

- Informujemy, że zarząd JSW ustalił termin wypłaty pierwszej raty zaległej części nagrody barbórkowej wraz z ekwiwalentem barbórkowym za 2025 rok. Wypłata nastąpi 31 sierpnia 2026 r. - poinformowały związki w mediach społecznościowych.

Związki dodały, że wysokość raty wyniesie 50 proc. zaległego świadczenia, gdyż zgodnie z Porozumieniem zawieszającym zawartym 13 lutego 2026 r. z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi, pierwsza rata ma wynosić połowę należnego zaległego świadczenia.

Do wypłacanej kwoty powinny zostać również naliczone i wypłacone ustawowe odsetki za opóźnienie, naliczone od dnia następującego po dniu, w którym upłynął ostateczny termin wypłaty świadczenia.

- O terminie wypłaty pozostałej części świadczenia będziemy informować po otrzymaniu kolejnych wiążących informacji - czytamy w mediach społecznościowych JSW Związki.

Przypomnijmy. Pod koniec listopada 2025 r. zarząd JSW poinformował, że z uwagi na bardzo trudną sytuację płynnościową spółki, podjął decyzję o częściowej realizacji wypłaty nagrody z okazji Dnia Górnika oraz ekwiwalentu barbórkowego za 2025 rok. Wypłata została zrealizowana 3 grudnia 2025 r. wszystkim uprawnionym pracownikom w wysokości 30 proc. należnych świadczeń (dla każdego pracownika wyliczonych indywidualnie).

W lutym 2026 r. roku w Jastrzębskiej Spółce Węglowej podpisano Porozumienie ze związkami zawodowymi, które w ramach działań naprawczych zawiesiło wybrane świadczenia pracownicze, w tym wypłaty Barbórki i czternastej pensji. Spółka w lutowym Porozumieniu zobowiązała się do wypłaty pozostałej części do 31 sierpnia i do 3 grudnia tego roku.