JSW: Jest nowa umowa na dostawę sprzętu

Fabryka Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing podpisała z Jastrzębską Spółką Węglową aneks do umowy z 2025 r. Chodzi o dostawę łańcucha ogniwowego górniczego. Wskutek porozumienia wartość umowy wzrosła do 27 milionów 256 tysięcy zł brutto.

Fabryka Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing podpisała z Jastrzębską Spółką Węglową aneks do umowy z 2025 r. Chodzi o dostawę łańcucha ogniwowego górniczego. Wskutek porozumienia wartość umowy wzrosła do 27 milionów 256 tysięcy zł brutto.

Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing poinformował a raporcie, że 4 września 2026 roku wpłynął podpisany przez drugą stronę, czyli Jastrzębską Spółkę Węglową aneks do umowy na dostawę łańcucha ogniwowego górniczego o wartości 24 milionów 730 tys. zł. brutto.

Umowę na dostawę łańcucha podpisano w czerwcu 2025 roku. Teraz zgodnie z aneksem wartość umowy uległa zwiększeniu do kwoty 27 milionów 256 tys. zł brutto. Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

Jak podała Grupa Kapitałowa Fasing w ubiegłoroczym raporcie dostawa i wydanie towaru nastąpi częściami w terminie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Dostawa poszczególnych części towarów następować będzie na podstawie zamówień, które szczegółowo określą ich ilość, wymagane terminy oraz miejsca dostaw.

Grupa Kapitałowa Fasing jest największą w Europie Środkowej i jedną z największych na świecie firmą produkującą łańcuchy do przemysłu górniczego, rybołówstwa, energetyki, przemysłu cukrowniczego, cementowego i drzewnego. Działa we wszystkich głównych segmentach rynku światowego. Z jej wyrobów korzysta ponad 4000 użytkowników.

