Gospodarka

JSW: Jest decyzja o dalszym istnieniu spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW Koks podjęło uchwałę w sprawie dalszego istnienia spółki. To informacja, która pojawiła się w raporcie bieżącym opublikowanym przez Jastrzębską Spółkę Węglową.  

Monika Krezel

Monika Krężel

25 sierpnia 2026, 09:34
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: JSW KOKS

EC Radlin

fot: JSW KOKS

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW Koks podjęło uchwałę w sprawie dalszego istnienia spółki. To informacja, która pojawiła się w raporcie bieżącym opublikowanym przez Jastrzębską Spółkę Węglową.  

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej poinformował, iż 24 sierpnia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW Koks podjęło uchwałę o dalszym istnieniu tej spółki. 

JSW Koks to spółka zależna Jastrzębskiej Spółki Węglowej, stanowiąc najważniejszy element łańcucha wartości przetwórstwa węgla koksowego oraz dostaw koksu, produktów węglopochodnych, gazu koksowniczego, energii elektrycznej i ciepła. W swoich koksowniach produkuje rocznie ponad 3 mln ton najwyższej jakości koksu.

Do JSW należą koksownie: Przyjaźń, Radlin i Jadwiga.

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