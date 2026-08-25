JSW: Jest decyzja o dalszym istnieniu spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW Koks podjęło uchwałę w sprawie dalszego istnienia spółki. To informacja, która pojawiła się w raporcie bieżącym opublikowanym przez Jastrzębską Spółkę Węglową.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW Koks podjęło uchwałę w sprawie dalszego istnienia spółki. To informacja, która pojawiła się w raporcie bieżącym opublikowanym przez Jastrzębską Spółkę Węglową.

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej poinformował, iż 24 sierpnia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW Koks podjęło uchwałę o dalszym istnieniu tej spółki.

JSW Koks to spółka zależna Jastrzębskiej Spółki Węglowej, stanowiąc najważniejszy element łańcucha wartości przetwórstwa węgla koksowego oraz dostaw koksu, produktów węglopochodnych, gazu koksowniczego, energii elektrycznej i ciepła. W swoich koksowniach produkuje rocznie ponad 3 mln ton najwyższej jakości koksu.

Do JSW należą koksownie: Przyjaźń, Radlin i Jadwiga.