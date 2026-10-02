Prezes PKP Cargo Zbigniew Prus oraz pozostali członkowie zarządu - Paweł Miłek i Michał Łotoszyński, zrezygnowali w czwartek z pełnienia swoich funkcji - podała spółka. Od piątku obowiązki prezesa będzie wykonywać członek rady nadzorczej spółki Monika Starecka.

Prezes PKP Cargo Zbigniew Prus oraz pozostali członkowie zarządu - Paweł Miłek i Michał Łotoszyński, zrezygnowali w czwartek z pełnienia swoich funkcji - podała spółka. Od piątku obowiązki prezesa będzie wykonywać członek rady nadzorczej spółki Monika Starecka.

Jak przekazała spółka, Prus, Miłek i Łotoszyński złożyli oświadczenia do rady nadzorczej o rezygnacji z członkostwa w zarządzie spółki z upływem dnia 1 października 2026 roku.

Paweł Miłek pełnił funkcję wiceprezesa i członka zarządu ds. restrukturyzacji, Michał Łotoszyński był zaś członkiem zarządu ds. finansowych. Jednocześnie w czwartek rada nadzorcza spółki oddelegowała Monikę Starecką, członka rady nadzorczej, do czasowego, tj. od 2 października 2026 roku do 31 grudnia 2026 roku, wykonywania czynności prezesa zarządu PKP Cargo.

Zmiany personalne nie wpływają na restrukturyzację

Firma zapewniła, że zmiany personalne nie wpływają na kierunek prowadzonej restrukturyzacji ani bieżącą działalność operacyjną PKP Cargo.

"Spółka kontynuuje realizację przewozów, obsługę klientów oraz prowadzi działania przewidziane w zatwierdzonym Planie Restrukturyzacyjnym. Równolegle prowadzone są dalsze prace nad propozycjami układowymi oraz rozmowy z wierzycielami, których celem jest wypracowanie porozumienia umożliwiającego zakończenie postępowania sanacyjnego" - dodała.

Cytowana w informacji prasowej Starecka podkreśliła, że priorytetem jest zapewnienie ciągłości działalności PKP Cargo oraz sprawne doprowadzenie procesu restrukturyzacji do końca.

"Będę ściśle współpracować z zarządcą oraz radą nadzorczą, aby wypracować porozumienie z wierzycielami, zakończyć postępowanie sanacyjne i stworzyć solidne podstawy dla dalszego rozwoju PKP Cargo. Wierzę, że dzięki dotychczasowym efektom działań naprawczych oraz zaangażowaniu całego zespołu możemy przywrócić spółkę na trwałą ścieżkę wzrostu i umocnić jej pozycję na zmieniającym się rynku kolejowych przewozów towarowych" - dodała.

Spółka poinformowała, że decyzja o rezygnacji zarządu jest związana z wydanym przez sąd postanowieniem z dnia 29 września 2026 o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie przez PKP Cargo zarządu nad całością jego przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zwykłego zarządu.

Wszystkie możliwe kroki

W następstwie postanowienia sądu zarząd nad przedsiębiorstwem spółki, obejmujący również czynności zwykłego zarządu, wykonuje dotychczasowy zarządca masy sanacyjnej Paweł Głodek.

W sprawach dotyczących masy sanacyjnej zarządca dokonuje czynności w imieniu własnym na rachunek spółki. W czerwcu br. spółka PKP Cargo informowała o przyjęciu zaktualizowanych propozycji układowych dla wierzycieli, obejmujących wierzytelności o łącznej wartości blisko 2,96 mld zł.

W połowie września spółka złożyła jednak do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy kolejne zmienione propozycje układowe, które miały być efektem uzgodnień prowadzonych m.in. z wierzycielami. Po wydaniu we wtorek decyzji przez sąd, zarząd PKP Cargo tłumaczył, że podjął "wszystkie możliwe kroki", by osiągnąć porozumienie z największymi wierzycielami, w tym EBI i Polskimi Liniami Kolejowymi.

"Ich oczekiwania były jednak nierealne i nie do pogodzenia z interesem spółki, na straży którego stać musi zarząd" - wskazano.

W ocenie zarządu trudne do spełnienia oczekiwania części wierzycieli i wynikające z nich prace nad kolejnymi wersjami propozycji układowych przyczyniły się do wydłużenia procesu. Zarządca masy sanacyjnej PKP Cargo informował wówczas, że PKP Cargo kontynuuje działalność przewozową i obsługę klientów, a przejęcie bieżącego zarządzania będzie prowadzone "równolegle do codziennej pracy przedsiębiorstwa i realizacji działań sanacyjnych".

Głodek podkreślił, że spółka chce sprawnie przeprowadzić pozostałe działania sanacyjne i doprowadzić do zawarcia układu z wierzycielami oraz jego prawomocnego zatwierdzenia. PKP Cargo jest spółką akcyjną notowaną na GPW. Największym akcjonariuszem jest PKP S.A. z 33,01-proc. udziałem w kapitale; fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden PTE S.A. mają 7,75 proc., a pozostali akcjonariusze - 59,24 proc. Firma oferuje usługi logistyczne, łącząc transport kolejowy, samochodowy oraz morski. Świadczy samodzielne przewozy towarowe na terenie Polski, Czech, Słowacji, Niemiec, Austrii, Holandii, Węgier, Litwy i Słowenii.

Latem 2024 r. sąd otworzył postępowanie restrukturyzacyjne spółki, a zarząd zdecydował o przeprowadzeniu zwolnień grupowych przez zakłady i centralę spółki; zatrudnienie spadło o 3 tys. 665 pracowników. W 2025 r. PKP Cargo zwolniło 450 osób i na koniec ub.r. spółka zatrudniała ponad 8 tys. osób. Grupa PKP Cargo miała w 2025 r. 39,4 mln zł zysku netto wobec 2,4 mld zł straty rok wcześniej.

Zysk netto Grupy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej po 6 miesiącach 2026 r. wyniósł 117,8 mln zł, podczas gdy w samym II kwartale było to 163,6 mln zł. Na koniec I półrocza roku ubiegłego Grupa PKP Cargo miała 17,9 mln zł straty, ale tylko w II kw. 2025 r. grupa miała 30,7 mln zł zysku.