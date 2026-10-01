Budżet programu NaszEauto zwiększony o ponad 82 mln zł

Budżet finansowanego z KPO programu NaszEauto wzrósł o ponad 82 mln zł; dzięki temu będzie możliwe objęcie dopłatami wnioskodawców, którzy złożyli wnioski w trybie warunkowym - poinformował w czwartek Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Budżet finansowanego z KPO programu NaszEauto wzrósł o ponad 82 mln zł; dzięki temu będzie możliwe objęcie dopłatami wnioskodawców, którzy złożyli wnioski w trybie warunkowym - poinformował w czwartek Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Fundusz przekazał, że budżet programu został zwiększony z 1,18 mld zł do 1,26 mld zł. Zapewniono w ten sposób środki na sfinansowanie wszystkich pozytywnie ocenionych wniosków spełniających warunki programu.

"Zwiększenie budżetu programu NaszEauto jest odpowiedzią na bardzo duże zainteresowanie Polaków transportem zeroemisyjnym. To dobra wiadomość dla beneficjentów oraz kolejny krok w kierunku czystszego i nowoczesnego transportu w Polsce. Elektromobilność jest dziś jednym z kluczowych kierunków transformacji sektora transportu, dlatego NFOŚiGW konsekwentnie wspiera jej rozwój na wielu poziomach" - wskazał cytowany w komunikacie funduszu zastępca prezesa NFOŚiGW Paweł Augustyn.

NaszEauto cieszył się dużym zainteresowaniem

NFOŚiGW przypomniał, że program NaszEauto cieszył się dużym zainteresowaniem. Jego budżet został wyczerpany pod koniec stycznia br. Od tego dnia do zakończenia naboru, czyli do 30 kwietnia br. wnioski były przyjmowane w trybie warunkowym. Zawarcie umów o dofinansowanie oraz wypłata środków dla tej grupy wnioskodawców zostały uzależnione od dostępności środków.

"W programie NaszEauto złożono ok. 40 tys. wniosków o dofinansowanie. Proces ich oceny dobiega końca, a dotychczas podpisano ponad 37 tys. umów. Informacje o statusie rozpatrywania wniosku, a także o ewentualnej konieczności uzupełnienia dokumentacji, są przekazywane wnioskodawcom za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD) oraz na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku" - poinformował NFOŚiGW.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska uruchomiły Program NaszeEauto na początku lutego 2025 r. Na dopłaty do zakupu samochodów elektrycznych kategorii M1 (pojazdy mające nie więcej niż 8 miejsc siedzących poza miejscem kierowcy) przeznaczono środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności Polski (KPO).

O dotacje w ramach programu do zakupu, leasingu, wynajmu długoterminowego mogły starać się osoby fizyczne oraz osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Jak informowały instytucje, do wsparcia kwalifikowały się wyłącznie nowe samochody elektryczne kategorii M1, wcześniej niezarejestrowane, których cena nie przekraczała 225 tys. zł netto. Maksymalna kwota dofinansowania wynosiła 40 tys. zł.