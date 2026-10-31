Jastrzębska Spółka Węglowa podpisała aneks do przedwstępnej umowy sprzedaży Agencji Rozwoju Przemysłu dwóch spółek – Przedsiębiorstwa Budowy Szybów i Jastrzębskich Zakładów Remontowych. JSW poinformowała o tym w raporcie.

Jastrzębska Spółka Węglowa podpisała aneks do przedwstępnej umowy sprzedaży Agencji Rozwoju Przemysłu dwóch spółek – Przedsiębiorstwa Budowy Szybów i Jastrzębskich Zakładów Remontowych. JSW poinformowała o tym w raporcie.

30 października miało miejsce zawarcie aneksu do umowy z ARP dotyczącej akcji posiadanych przez JSW w Przedsiębiorstwie Budowy Szybów oraz udziałów posiadanych przez JSW w Jastrzębskich Zakładach Remontowych. Na mocy aneksu przesunięto termin ewentualnej sprzedaży spółek do 30 listopada i określono warunki zwrotu zaliczki na poczet tej sprzedaży, w razie zaciągnięcia przez górniczą spółkę pożyczki w ARP.

Przypomnijmy. W marcu Jastrzębska Spółka Węglowa zawarła z Agencją Rozwoju Przemysłu przedwstępną umowę sprzedaży akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów i udziałów Jastrzębskich Zakładów Remontowych.

Przedmiotem umowy było zbycie akcji PBSz reprezentujących 95,81 proc. kapitału zakładowego oraz uprawniających do 95,81 proc. głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy PBSz, a także udziałów JZR reprezentujących 59,39 proc. kapitału zakładowego oraz uprawniających do 59,39 proc. głosów na Zgromadzeniu Wspólników JZR na rzecz Agencji Rozwoju Przemysłu.

Wstępna cena sprzedaży za akcje PBSz została ustalona na 274 400 000 zł, zaś za udziały JZR na 791 600 000 zł. W marcu poinformowano też, że ARP zapłaci 400 mln zł zaliczki m.in. na działalność operacyjną oraz na zapłatę wynagrodzeń.

31 marca odbyło się nadzwyczajne walne zgromadzenie JSW. Zgodzono się wówczas na ustanowienie zabezpieczeń na majątkach kopalń Budryk i Borynia w związku z przedwstępną umową sprzedaży.

W lipcu Jastrzębska Spółka Węglowa i Agencja Rozwoju Przemysłu zawarły aneks nr 2 do umowy sprzedaży akcji posiadanych przez JSW w Przedsiębiorstwie Budowy Szybów i Jastrzębskich Zakładach Remontowych na rzecz ARP. Na jego mocy zmianie ulega data końcowa, która została przesunięta z 31 lipca na 31 października 2026 r.

Z kolei 17 sierpnia zarząd spółki podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na złożenie do ARP wniosku o udzielenie spółce pożyczki do kwoty 1,066 mld zł.

Jak informowała spółka, planowane finansowanie miałoby zastąpić realizowaną dotychczas transakcję sprzedaży na rzecz ARP akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów oraz udziałów Jastrzębskich Zakładów Remontowych, objętą umową przedswstępną. Proponowana kwota pożyczki odpowiada łącznej wstępnej cenie sprzedaży akcji PBSz i udziałów JZR określonej w umowie przedwstępnej.

Wartość pożyczki odpowiada wycenie spółek, które miały być sprzedane ARP, pożyczka miałaby zastąpić te transakcję.

W raporcie z 30 października JSW poinformowała, że zawarty aneks przesunął datę końcową sprzedaży spółek na 30 listopada 2026 r.