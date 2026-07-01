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Górnictwo

JSW informuje: Sprzedaż spółek PBSz i JZR do ARP przesunięta na koniec lipca

Jastrzębska Spółka Węglowa poinformowała we wtorek, że sprzedaż należących do grupy JSW spółek: Przedsiębiorstwo Budowy Szybów (PBSz) i Jastrzębskie Zakłady Remontowe (JZR) na rzecz Agencji Rozwoju Przemysłu została przesunięta z 30 czerwca br. na 31 lipca br.

Pap

1 lipca 2026, 07:28
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Dawid Lach/JSW

Cały czas trwa walka o płynność spółki

fot: Dawid Lach/JSW

Jastrzębska Spółka Węglowa poinformowała we wtorek, że sprzedaż należących do grupy JSW spółek: Przedsiębiorstwo Budowy Szybów (PBSz) i Jastrzębskie Zakłady Remontowe (JZR) na rzecz Agencji Rozwoju Przemysłu została przesunięta z 30 czerwca br. na 31 lipca br.

JSW poinformowała o tym w raporcie bieżącym. Spółka nie podała przyczyn zmiany daty sprzedaży. Data została zmieniona w podpisanym tego dnia aneksie z ARP do umowy przedwstępnej zawartej 9 marca br.

Wówczas JSW informowała o zawarciu przedwstępnej umowy sprzedaży: 95,81 proc. akcji PBSz za 274,4 mln zł oraz 59,39 proc. udziałów w JZR za 791,6 mln zł. Łączną cenę akcji PBSz i udziałów w JZR określono na 1066 mln zł. Uzgodniono zapłatę przez ARP 400 mln zł zaliczki.

"Transakcja wpisuje się w działania JSW w zakresie dezinwestycji, poprawy płynności, stabilizacji finansowej. Środki uzyskane przez spółkę zostaną przeznaczone na bieżącą działalność JSW" - wyjaśniano 9 marca.

Następnie 31 marca nadzwyczajne walne zgromadzenie JSW zgodziło się na ustanowienie zabezpieczeń na majątkach kopalń Budryk i Borynia w związku z przedwstępną umową sprzedaży.

Zgodnie z aneksem

Zabezpieczeń tych dokonano w związku z aneksem do umowy konsorcjalnej dot. finansowania w formule sustainability-linked loan, który m.in. zezwolił JSW na zbycie akcji PBSz i JZR. JSW pozyskała u konsorcjum instytucji finansowych w 2023 r. "zielony" kredyt w wysokości 1,65 mld zł, służący realizacji celów transformacji klimatycznej spółki.

31 marca walne zgodziło się też - w związku ze sprzedażą PBSz i JZR - na ustanowienie dodatkowych zabezpieczeń wierzytelności ARP.

JSW wyjaśniała, że zamiar sprzedaży spółek PBSz i JZR jest związany z wcześniejszymi informacjami dotyczącymi procesu restrukturyzacji biznesowej w zakresie działań zmierzających do pozyskania środków ze sprzedaży aktywów - udziałów i akcji w spółkach zależnych JSW.

JSW kupiła PBSz, firmę z 80-letnią tradycją, za ponad 200 mln zł od spółki z grupy Famuru w 2019 r. JZR powstały w 1998 r. w wyniku przekształcenia jednostki Warsztaty Remontowe, będącej wcześniej zapleczem JSW.

JSW to największy producent węgla koksowego w UE i jeden z producentów koksu używanego do wytopu stali. Prowadzi wydobycie w czterech kopalniach: Borynia-Zofiówka, Budryk, Knurów-Szczygłowice i Pniówek. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych. Spółka prowadzi restrukturyzację w związku z zasygnalizowanym w ub. roku przez zarząd ryzykiem utraty płynności.

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