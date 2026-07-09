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Górnictwo

JSW: Ilu pracowników zatrudnionych pod ziemią, a ilu z administracji skorzystało z odpraw pieniężnych?

Jastrzębska Spółka Węglowa w raporcie z 8 lipca podała informację, kto skorzystał już z programu jednorazowych odpraw pieniężnych. Jest to odpowiedź na pytanie akcjonariusza spółki.

Monika Krezel

Monika Krężel

9 lipca 2026, 08:26
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: JSW/Dawid Lach

Z jednorazowych odpraw pieniężnych skorzysta łącznie 1156 pracowników JSW

fot: JSW/Dawid Lach

Jastrzębska Spółka Węglowa w raporcie z 8 lipca podała informację, kto skorzystał już z programu jednorazowych odpraw pieniężnych. Jest to odpowiedź na pytanie akcjonariusza spółki.

Do Jastrzębskiej Spółki Węglowej wpłynęło pytanie zadane przez akcjonariusza spółki będącego osobą fizyczną w trybie art. 428 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych. 

„Zwracam się z prośbą o udzielenie następującej informacji w związku z raportem bieżącym dotyczącym zawarcia 22.05.2026 umowy z Ministerstwem Energii, przewidującej możliwość skorzystania przez pracowników z tzw. Jednorazowych Odpraw Pieniężnych. Proszę o przedstawienie informacji ilu pracowników z grupy 526 osób, które już skorzystały z odpraw kwalifikują się jako: - pracownicy zatrudnieni pod ziemią, - pracownicy administracyjno-biurowi” – tak brzmiało pytanie akcjonariusza.

JSW odpowiedziała, że program jednorazowych odpraw pieniężnych stanowi element procesu transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego.

- Jastrzębska Spółka Węglowa zakłada, że w ramach programu z jednorazowych odpraw pieniężnych skorzysta łącznie 1156 pracowników. W pierwszej turze datowanej na dzień 28 maja 2026 r. z jednorazowych odpraw pieniężnych skorzystało 526 pracowników – czytamy w komunikacie spółki.

Jak podaje JSW, wśród tych pracowników było:

  • 183 pracowników fizycznych zatrudnionych pod ziemią,
  • 16 pracowników inżynieryjno-technicznych zatrudnionych pod ziemią
  • 105 pracowników fizycznych zatrudnionych na powierzchni,
  • 222 pracowników inżynieryjno-technicznych oraz administracji zatrudnionych na powierzchni.

JSW dodała w odpowiedzi, że program jest kontynuowany.

Przypomnijmy. Jastrzębska Spółka Węglowa zawarła z Ministerstwem Energii umowę dotacyjną, dzięki której pracownicy spółki mogą korzystać z jednorazowych odpraw pieniężnych przewidzianych w znowelizowanej ustawie o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego.

Zgodnie z nowelizacją ustawy z programu jednorazowych odpraw pieniężnych będą mogły skorzystać osoby posiadające co najmniej trzyletni staż pracy, które zdecydują się na definitywne odejście z sektora górnictwa węgla kamiennego. W JSW uprawnionych do udziału w programie będzie 1156 pracowników, a wysokość odprawy została ustalona na poziomie 170 tys. zł. 

Programem objętych zostanie łącznie 4248 pracowników, a jego szacunkowy koszt wyniesie około 500 mln zł. 

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