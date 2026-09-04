Autorzy analizują sytuację subregionu w kontekście transformacji energetycznej. Piszą, że choć dokumenty strategiczne zakładają funkcjonowanie kopalni Turów do 2044 roku, to „lokalna rzeczywistość wyprzedza te scenariusze”.

Formalne dokumenty strategiczne, na poziomie unijnym, krajowym i lokalnym, nie nadążają za tempem zmian zachodzących w gospodarce i energetyce. Dla mieszkańców oznacza to rosnącą niepewność: trudno planować przyszłość, jeśli nie wiadomo, kiedy i w jakim tempie nastąpią kolejne etapy transformacji. Subregion turoszowski zmaga się z brakiem spójnych ścieżek rozwoju, postępującą depopulacją, wzrostem przestępczości oraz odpływem mieszkańców wybierających emigrację zarobkową do Wrocławia czy pracę za czeską lub niemiecką granicą – pisze Forum Energii.

Autorzy zwracają uwagę, że Kompleks Turów wraz z podwykonawcami daje zatrudnienie ok. 4,6 tys. z 40,9 tys. pracujących w powiatach zgorzeleckim i lubańskim. Silne uzależnienie gospodarki od jednego sektora sprawia, że kłopoty kompleksu uderzają w lokalne firmy, dochody samorządów, demografię i jakość życia.

Kluczowy jest czas

Subregion Turów jest szczególnym przypadkiem. Z jednej strony należy do jednego z najsilniejszych gospodarczo województw Polski – Dolnego Śląska, z drugiej, jego peryferyjne położenie i zależność od jednego kompleksu przemysłowego – monokultury węglowej – sprawiają, że nie korzysta w pełni z przewag konkurencyjnych regionu – czytamy w opracowaniu.

Jak czytamy w raporcie, dużym problemem jest fakt, że subregion Turów nie został objęty wsparciem Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Autorzy dodają jednak, że wciąż jest pole do podjęcia działań, ale wyzwaniem pozostaje czas. Jak piszą, zmiany w Kompleksie Turów mogą przebiegać szybciej niż tworzenie nowych miejsc pracy i dywersyfikacja gospodarki. Stąd potrzeba stworzenia konkretnego planu transformacji subregionu.