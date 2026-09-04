Jest raport o przyszłości Turowa. „Potrzeba konkretnego planu transformacji”
Forum Energii przygotowało raport „Iluzja 2044. Społeczna prawda o przyszłości Turowa”.
fot: PGE GiEK
Kopalnia Turów.
fot: PGE GiEK
Forum Energii przygotowało raport „Iluzja 2044. Społeczna prawda o przyszłości Turowa”.
Autorzy analizują sytuację subregionu w kontekście transformacji energetycznej. Piszą, że choć dokumenty strategiczne zakładają funkcjonowanie kopalni Turów do 2044 roku, to „lokalna rzeczywistość wyprzedza te scenariusze”.
Formalne dokumenty strategiczne, na poziomie unijnym, krajowym i lokalnym, nie nadążają za tempem zmian zachodzących w gospodarce i energetyce. Dla mieszkańców oznacza to rosnącą niepewność: trudno planować przyszłość, jeśli nie wiadomo, kiedy i w jakim tempie nastąpią kolejne etapy transformacji. Subregion turoszowski zmaga się z brakiem spójnych ścieżek rozwoju, postępującą depopulacją, wzrostem przestępczości oraz odpływem mieszkańców wybierających emigrację zarobkową do Wrocławia czy pracę za czeską lub niemiecką granicą – pisze Forum Energii.
Autorzy zwracają uwagę, że Kompleks Turów wraz z podwykonawcami daje zatrudnienie ok. 4,6 tys. z 40,9 tys. pracujących w powiatach zgorzeleckim i lubańskim. Silne uzależnienie gospodarki od jednego sektora sprawia, że kłopoty kompleksu uderzają w lokalne firmy, dochody samorządów, demografię i jakość życia.
Kluczowy jest czas
Subregion Turów jest szczególnym przypadkiem. Z jednej strony należy do jednego z najsilniejszych gospodarczo województw Polski – Dolnego Śląska, z drugiej, jego peryferyjne położenie i zależność od jednego kompleksu przemysłowego – monokultury węglowej – sprawiają, że nie korzysta w pełni z przewag konkurencyjnych regionu – czytamy w opracowaniu.
Jak czytamy w raporcie, dużym problemem jest fakt, że subregion Turów nie został objęty wsparciem Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Autorzy dodają jednak, że wciąż jest pole do podjęcia działań, ale wyzwaniem pozostaje czas. Jak piszą, zmiany w Kompleksie Turów mogą przebiegać szybciej niż tworzenie nowych miejsc pracy i dywersyfikacja gospodarki. Stąd potrzeba stworzenia konkretnego planu transformacji subregionu.
Plan powinien wskazywać nie tylko harmonogram zmian w Kompleksie Turów, ale również wskazywać nowe sektory gospodarki, inwestycje, źródła finansowania, działania na rynku pracy oraz sposób wykorzystania potencjału wynikającego z położenia regionu na granicy trzech państw. Mieszkańcy nie potrzebują kolejnej deklaracji, że przyszłość zacznie się w 2044 r. Potrzebują planu, który zacznie działać już dziś - mówi Magdalena Chawuła, dyrektor programu Ludzie, Miasta, Regiony w Forum Energii.