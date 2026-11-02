Wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce w październiku wyniósł 50 pkt., najwyżej od 18 miesięcy, wobec 49 pkt. przed miesiącem - podał S&P Global.

Wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce w październiku wyniósł 50 pkt., najwyżej od 18 miesięcy, wobec 49 pkt. przed miesiącem - podał S&P Global.

Najnowsze dane z badania wskazały na gwałtowne przyspieszenie tempa inflacji cen środków produkcji. Najnowszy odczyt był najwyższy od kwietnia 2025, a także równy średniej długoterminowej (od powstania badania w 1998).

"Pozytywnymi sygnałami płynącymi z najnowszego badania były odnowione wzrosty zatrudnienia i eksportu. Produkcja utrzymała stabilny poziom, a nowe zamówienia spadły w najwolniejszym tempie od października 2025. Mniej pozytywnym sygnałem było to, że inflacja kosztów środków produkcji wyraźnie przyspieszyła w porównaniu z wrześniem" - napisano.

Wyższy poziom zatrudnienia

Październikowe dane zasygnalizowały wyższy poziom zatrudnienia w sektorze wytwórczym i był to dopiero drugi wzrost liczby miejsc pracy w ciągu ostatnich 18 miesięcy).

Zwiększona rekrutacja wynikała - według badania - z przygotowywania się firm do zwiększonej produkcji oraz nasilenia napływu nowych zamówień. Tempo wzrostu zatrudnienia było jednak słabe.

W październiku produkcja ustabilizowała się, a wskaźnik produkcji wzrósł do najwyższego poziomu od pięciu miesięcy, rejestrując wartość bliską neutralnego progu 50,0.

"Kolejnym pozytywnym sygnałem płynącym z najnowszych wyników badania był wzrost liczby nowych zamówień eksportowych. Był to pierwszy wzrost międzynarodowego popytu na polskie towary od listopada 2025 r. Łączna liczba nowych zamówień nadal spadała, jednak tempo tego spadku było najwolniejsze od października 2025 r." - wskazano.

Poziom niezrealizowanych zamówień obniżył się w październiku, wydłużając trwający okres redukcji zaległości produkcyjnych, który rozpoczął się w lutym.

"Firmy wskazywały na mniejszą liczbę zleceń, wzrost efektywności oraz zwiększenie zatrudnienia. Tempo spadku nieznacznie przyspieszyło, lecz nadal było wolniejsze od średniego tempa odnotowanego w obecnym okresie spadku" - przekazano.

Dwunastomiesięczne perspektywy produkcji w polskim sektorze przemysłowym były w październiku wciąż pozytywne. Optymizm wiązano z oczekiwanymi zamówieniami, pozyskaniem nowych klientów, poprawą warunków rynkowych oraz działaniami marketingowymi. Poziom nastrojów obniżył się względem września, jednak był lepszy niż ogólne trendy odnotowane zarówno w drugim, jak i trzecim kwartale. Równolegle ze wzrostem zatrudnienia i pozytywnymi prognozami dotyczącymi produkcji polscy producenci dóbr zwiększyli w październiku zakupy po raz pierwszy od pięciu miesięcy.

Tempo wzrostu umiarkowane

"Tempo wzrostu było jedynie umiarkowane, ale wystarczające, by doprowadzić do trzeciego z rzędu miesięcznego wzrostu zapasów środków produkcji - najdłuższej serii wzrostów od pierwszej połowy 2022 r." - wskazano.

Czasy dostaw od dostawców ponownie się wydłużyły, jednak w najmniejszym stopniu od lutego. Najnowsze dane z badania wskazały na gwałtowne przyspieszenie tempa inflacji cen środków produkcji w polskim sektorze przemysłowym w październiku.

"Choć ogólna presja kosztowa nadal była niższa niż podczas niedawnego skoku inflacji w drugim kwartale, po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie, osiągnęła najwyższy poziom od czerwca i znacznie przewyższała długookresową średnią z badania" - napisano.

Według relacji respondentów wynikała ona z wyższych cen surowców, napięć geopolitycznych oraz kosztów transportu i energii.