Podczas debaty „Bezpieczeństwo i kultura operacyjna w górnictwie”, która odbyła się 10 września w ramach targów Future Mining Forum & Expo, Jerzy Markowski, były minister górnictwa, zaznaczył, że polskie górnictwo odgrywa rzetelną rolę w gospodarce kraju.

Podczas debaty „Bezpieczeństwo i kultura operacyjna w górnictwie”, która odbyła się 10 września w ramach targów Future Mining Forum & Expo, Jerzy Markowski, były minister górnictwa, zaznaczył, że polskie górnictwo odgrywa rzetelną rolę w gospodarce kraju.

Ekspert górniczy był jednym z prelegentów debaty o bezpieczeństwie w górnictwie.

- W latach 60. i 70. od wiedzy człowieka zależało więcej niż dzisiaj, moim zdaniem dziś więcej zależy od urządzeń. Kiedyś kopalnia zatrudniała 7-8 tys. osób. Rotacja załogi była ogromna, na poziomie 1000 – 15000 pracowników rocznie - mówił Jerzy Markowski. – W obecnych czasach luka pokoleniowa będzie dużym zagrożeniem. Trzeba się zdecydować, czy polskie górnictwo istnieje po to, by Ślązacy mieli co robić czy dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Dla mnie chodzi o to drugie. Nie ma innej alternatywy - i tak będzie przez 40 lat – podkreślił.

I dodał: „Likwidowane kopalnie mają być tak samo traktowane jak czynne, nie wolno wykonywać bezsensownych ruchów. Trzeba też zaznaczyć, że 70 proc. wydobycia z polskich kopalń pochodzi z pokładów silnie tąpających, 90 proc. – silnie metanowych, a 40 proc. spod poziomów. I polskie górnictwo sobie z wszystkim radzi. To władza ma zdecydować, na ile się uzależnimy od surowców energetycznych. Węgla nie brakuje. Świat wszystko zrobi by uzyskać dostęp do surowców energetycznych, a my robimy wszystko, by się do nich nie dostać".