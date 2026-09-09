Jerzy Buzek: Z wydobycia węgla na Śląsku musimy wychodzić

- Nie trzeba bać się stwierdzenia, że węgiel kamienny się kończy - mówi prof. Jerzy Buzek, b. premier i szef Parlamentu Europejskiego. Podczas Future Mining Forum & Expo w Katowicach podkreślił, że z wydobycia węgla na Śląsku musimy wychodzić.

- Nie trzeba bać się stwierdzenia, że węgiel kamienny się kończy - mówi prof. Jerzy Buzek, b. premier i szef Parlamentu Europejskiego. Podczas Future Mining Forum & Expo w Katowicach podkreślił, że z wydobycia węgla na Śląsku musimy wychodzić.

Prof. Buzek mówił, że dzisiaj nie wystarczy wydobyć, trzeba surowiec też przerobić.

- Rafinacja ma kluczowe znaczenie. Chiny rafinują i wydobywają u siebie nawet 80 proc. kluczowych pierwiastków. Możemy wykorzystać umiejętności, które już mamy. Słowo odporność w kontekście surowców stało się najczęściej używanym – stwierdził i przypomniał, że jednym z surowców wprowadzonych przez Polskę na listę surowców krytycznych jest węgiel koksowy.

Jego zdaniem coraz ważniejsze stają się strategiczne materiały, które potrzebują najwyższej jakości nowoczesnego górnictwa.

Przypomniał reformę górnictwa, jaką przeprowadzono w l. 90.

- Była absolutnie konieczna. Zaczynając ją do każdej tony węgla dopłacaliśmy 23 zł. To były miliardowe obciążenia dla budżetu. Po jej zakończ zarabialiśmy 8 zł na tonie. Nie dopilnowano wszystkiego. Od kilkunastu lat górnictwo jest znowu niedochodowe. Węgiel koksowy jest niezwykle potrzebny i cenny. Jednocześnie rozwijaliśmy wydobycie miedzi – wyliczył.

Prof. Buzek podkreślił, że węgiel koksowy z punktu widzenia produkcji stali, jest "niemal na wagę złota".