Wystawa Carbonarium w Instytucie Dziedzictwa i Dialogu Łaźnia Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju rozrasta się. Na 5 lipca 2026 r. zaplanowano otwarcie nowej części ekspozycji, która skupia się przede wszystkim na ukazaniu zmian przestrzennych i demograficznych, które zaszły w mieście w okresie powojennym.

Wystawa Carbonarium w Instytucie Dziedzictwa i Dialogu Łaźnia Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju rozrasta się. Na 5 lipca 2026 r. zaplanowano otwarcie nowej części ekspozycji, która skupia się przede wszystkim na ukazaniu zmian przestrzennych i demograficznych, które zaszły w mieście w okresie powojennym.

Przez ostatnie miesiące trwały prace nad uzupełnieniem wystawy Carbonarium. Nowa ekspozycja pojawiła się na IV piętrze budynku Łaźni Moszczenica (ul. Towarowa 7 w Jastrzębiu-Zdroju). Jej otwarcie zaplanowano na 5 lipca 2026 r. i tego dnia całą wystawę będzie można zwiedzić bezpłatnie, wystarczy pobrać darmową wejściówkę na stronie www.lazniamoszczenica.pl.

- Dzięki unijnym funduszom, pojawiły się na niej nowe elementy. Głównym jest mapping prezentowany na podłodze. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii zobaczymy miasto rozbudowujące się na przestrzeni dziesięcioleci. Nie zabraknie także ekspozycji dedykowanej dzieciom oraz nowoczesnej makiety prezentującej miasto pod powierzchnią ziemi. Jednym z ciekawszych elementów są autentyczne szafki górnicze z kopalni Jas-Mos, zaadaptowane na gabloty ekspozycyjne. Wystawa skupia się przede wszystkim na ukazaniu zmian przestrzennych i demograficznych, które zaszły w mieście w okresie powojennym - informuje Kamila Sadkowska z Łaźni Moszczenica.

Carbonarium, czyli wystawa o węglu

Wystawę Carbobarium w zrewitalizowanej Łaźni Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju otwarto w 2023 r. Jest multimedialna i interaktywna – składa się na nią prawie 30 monitorów, 5 projektorów, gry, makiety, wirtualna rzeczywistość, audioprzewodnik i… słup ogłoszeniowy niczym z okresu międzywojennego.

Tematem ekspozycji jest oczywiście węgiel – etapy powstawania we wszechświecie, od pierwiastka, poprzez jego obecność w organizmach żywych i przyrodzie, a także wykorzystanie go współcześnie w przemyśle.

Cztery piętra węglowej historii

Wystawa jest czteropiętrowa, ale zwiedzanie zaczyna się już na parterze, gdzie jest „lewitująca” bryła węgla. Na pierwszym piętrze przedstawiona jest historia powstania węgla i jego obieg w przyrodzie – od powstania w jądrach gwiazd po karbon. Na drugim piętrze można poznać historię wykorzystania węgla przez człowieka od starożytności po początek XX wieku.

- Poznasz rodzaje węgla, historię pierwszych kopalń i najważniejsze kroki milowe węgla kamiennego do stania się globalnym surowcem energetycznym – zapewniają w Carbonarium.

Trzecie piętro to geneza rozwoju przemysłu górniczego w Jastrzębiu-Zdroju. Przedstawiono tam współczesny model wydobywczy i niebezpieczeństwa są z nim związane, a dzięki wirtualnej rzeczywistości można „zjechać” pod ziemię, by zobaczyć, jak naprawdę wygląda praca górnika. Ostatnie piętro to historia powstania Jastrzębia-Zdroju ukazana w archiwalnych nagraniach oraz przestrzeń wystaw czasowych.