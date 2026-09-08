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Górnictwo

Jastrzębska Spółka Węglowa kończy prace nad programem naprawczym. Co to oznacza dla pracowników?

Jastrzębska Spółka Węglowa poinformowała na portalu pracownika, że znajduje się na końcowym etapie prac nad programem naprawczym na lata 2026–2035. Jego celem ma być trwała poprawa sytuacji finansowej i operacyjnej Grupy JSW.

Monika Krezel

Monika Krężel

8 września 2026, 14:19
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

JSW cały czas pracuje nad programem naprawczym

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Jastrzębska Spółka Węglowa poinformowała na portalu pracownika, że znajduje się na końcowym etapie prac nad programem naprawczym na lata 2026–2035. Jego celem ma być trwała poprawa sytuacji finansowej i operacyjnej Grupy JSW.

O końcówce prac nad programem naprawczym górnicza spółka poinformowała na portalu pracownika JSW. Dokument, przygotowywany od wielu miesięcy przy udziale kadry zarządzającej, ekspertów branżowych oraz z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia pracowników, ma odpowiedzieć na najważniejsze wyzwania stojące obecnie przed Grupą JSW.

- Po zakończeniu prac nad programem konieczne będzie jeszcze uzyskanie wymaganych zgód korporacyjnych, które umożliwią jego formalne przyjęcie - informuje wewnętrzny portal JSW.

Głównym celem programu ma być trwała poprawa sytuacji finansowej i operacyjnej Grupy JSW, wzmocnienie płynności oraz stworzenie warunków do stabilnego funkcjonowania spółki w kolejnych latach.

Plan obejmuje zarówno działania krótkoterminowe, jak i rozwiązania przewidziane na dłuższą perspektywę, dotyczące m.in. produkcji, inwestycji, organizacji pracy, poprawy efektywności operacyjnej oraz optymalizacji kosztów. Jak podkreśla JSW, część inicjatyw ujętych w programie została już uruchomiona, mimo że cały dokument nie przeszedł jeszcze formalnej procedury przyjęcia.

- Dla pracowników szczególnie istotne będą konkretne rozwiązania zapisane w programie oraz ich wpływ na funkcjonowanie zakładów, zatrudnienie i organizację pracy. Na ich pełne przedstawienie trzeba jednak jeszcze poczekać – JSW zapowiada publikację szczegółowych założeń po zakończeniu procesu formalnego przyjęcia dokumentu. Spółka deklaruje również, że o kolejnych etapach realizacji programu będzie na bieżąco informować pracowników. Dla strony społecznej kluczowe będzie więc to, jakie działania ostatecznie znajdą się w programie i w jaki sposób będą wdrażane w perspektywie lat 2026–2035 – można przeczytać w mediach społecznościowych JSW Związki.


 

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