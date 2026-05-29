Po szychcie

Jakie zostały ślady po postindustrialnych zabytkach Bytomia?

Przełom XX i XXI wieku to ogromne zmiany w Bytomiu związane z transformacją gospodarczą. Wiele zakładów przemysłowych, jak: kopalnie, huty, elektrociepłownie oraz inne zakłady produkcyjne zostało zlikwidowanych. Część obiektów bezpowrotnie wyburzono, jednak spora część została zachowana,  jak: EC Szombierki, szyb Krystyna czy budynki po dawnych zakładach Orzeł Biały oraz kopalniach Rozbark i Bolko. 

Monika Krezel

Historię zabytkowych obiektów, ich losy po zamknięciu zakładów przemysłowych oraz dalsze plany ich zagospodarowania omówił, podczas kolejnego wykładu zatytułowanego "Śladami postindustrialnych zabytków Bytomia", bytomski historyk Tomasz Sanecki - informuje UM w Bytomiu.

– Pod koniec XX wieku i na początku nowego stulecia Bytom przeszedł transformację gospodarczą. Wiele zakładów przemysłowych zostało zlikwidowanych. Zamknięto kilka kopalń, obydwie działające w mieście huty, jak również wygaszano z czasem działalność elektrociepłowni oraz innych zakładów działających na rzecz przemysłu – mówił Tomasz Sanecki, bytomski historyk. – Po dawnych zakładach przemysłowych i produkcyjnych pozostało jednak wiele pięknych obiektów, które odpowiednio przekształcone dzisiaj służą nadal mieszkańcom lub pełnią inne funkcję. Wśród nich są z pewnością obiekty po dawnej KWK Rozbark, Zakładach Orzeł Biały oraz Górnośląskich Kolejach Wąskotorowych. Rewitalizację przechodzi obecnie również Elektrociepłownia Szombierki, jeden z najpiękniejszych zabytków postindustrialnych nie tylko w Bytomiu, ale również w Polsce – podkreślał Tomasz Sanecki.

Wykład Tomasza Saneckiego był okazją do przedstawienia nie tylko losów postindustrialnych zabytków, ale również dziejów zakładów, które działały w Bytomiu jeszcze na przełomie XX i XXI wieku. Podczas prelekcji Sanecki przedstawił historię poprzemysłowych obiektów, które pozostały po dawnych kopalniach m.in. Szombierki, Rozbark, Powstańców Śląskich oraz Bolko, jak również dawnych Zakładach Orzeł Biały przy ul. Siemianowickiej. Nie zabrakło również informacji o dziejach i losach wież szybowych m.in. Krystyna, Kopernik oraz szybu Zachodniego dawnej KWK Miechowice.

Kiedy kolejny wykład?

„Zielone płuca Bytomia. Cenne przyrodniczo obszary na dawnych terenach poprzemysłowych” - to temat następnego wykładu, podczas którego zostanie zaprezentowana historia dawnych obiektów przemysłowych, na terenie których utworzono parki, rezerwat, a także miejsca cenne przyrodniczo. Tomasz Sanecki opowie m.in. o Parku Miejskim im. hm. Franciszka Kachla, Parku Amendy, Grota i Mickiewicza, rezerwacie „Segiet”, Zespole Przyrodniczo-Krajobrazowym „Żabie Doły”, Suchogórskim Labiryncie Skalnym oraz Użytku Ekologicznym „Verona”.

Zaplanowano go na środę 10 czerwca o godz. 17:00 (Hotel przy Skarpie przy ul. Kilara 29a w Bytomiu-Rozbarku). Wstęp wolny!

 

Bytomskie perełki postindustrialu na znaczkach pocztowych

Elektrociepłownia Szombierki – jeden z najbardziej charakterystycznych zabytków przemysłowych Górnego Śląska oraz wizerunek najstarszej, nieprzerwanie czynnej bytomskiej kolei wąskotorowej, trafiły na znaczki i pocztówki. Można je już zakupić w sklepie internetowym Poczty Polskiej. 

Goście z 16 krajów zwiedzili likwidowaną kopalnię Wujek

Przez trzy dni gościli w Katowicach przedstawiciele instytucji z 16 krajów Europy i Ameryki, zrzeszonych w Platformie Europejskiej Pamięci i Sumienia – Platform of European Memory and Conscience. W siedzibie Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności im. Dziewięciu Górników z Wujka odbyły się konferencja naukowa. Wydarzenie miało miejsce od 25 do 27 maja.

Industriada 2026, czyli pokłon dla górników, hutników i włókienników

Tegoroczna Industriada, czyli Święto Zabytków Techniki zaplanowano w weekend 13 i 14 czerwca. Warto go sobie zarezerwować! Dla miłośników przemysłu i historii przygotowano do zwiedzania 48 obiektów w 30 miejscowościach. Atrakcji dla całych rodzin jak zwykle nie zabraknie. To już 17. edycja tego niepowtarzalnego wydarzenia.

Cenny remis szachowego mistrza z PGG

Do szachownic zasiadło 28 zaproszonych uczestników, wśród których znalazł się Paweł Kwaśniewski. Świetna atmosfera, pełna sala i masa pasjonatów królewskiej gry stworzyły wyjątkowy klimat