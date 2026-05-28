Po szychcie

Bytomskie perełki postindustrialu na znaczkach pocztowych

Elektrociepłownia Szombierki – jeden z najbardziej charakterystycznych zabytków przemysłowych Górnego Śląska oraz wizerunek najstarszej, nieprzerwanie czynnej bytomskiej kolei wąskotorowej, trafiły na znaczki i pocztówki. Można je już zakupić w sklepie internetowym Poczty Polskiej. 

Monika Krezel

28 maja 2026, 14:27
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: UM Bytom

EC Szombierki jest na znaczku pocztowym

Piękno Polski – Górny Śląsk, bo taki tytuł nosi wyemitowana przez Pocztę Polską seria znaczków, pocztówek, kopert i folderów kolekcjonerskich, pokazuje ikoniczne miejsca, architekturę i zabytki przemysłowe naszego regionu. W skład kolekcji wchodzi sześć znaczków, na których przedstawione zostały także: Pałac w Pszczynie, Kopalnię Srebra w Tarnowskich Górach, Nikiszowiec i Spodek. 

Zdjęcie EC Szombierki z drona wykonał Arkadiusz Janocha z Wydziału Komunikacji Medialnej i Promocji, natomiast parowóz Ryś uchwycił w obiektywie Mariusz Senderowski ze Stowarzyszenia Górnośląskich Kolei Wąskotorowych. Do projektu koperty FDC i folderu wykorzystane zostało zdjęcie Łukasza Gomolucha - informuje UM w Bytomiu.

