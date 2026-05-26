Po szychcie

Cenny remis szachowego mistrza z PGG

Kajetan Berezowski

KAJ

26 maja 2026, 12:23
źródło: portal gospodarka i ludzie

Szachista z PGG

Super Rapid & Blitz Poland – to jeden z najważniejszych turniejów szachowych na świecie. Tradycyjnie inauguruje on prestiżowy cykl Grand Chess Tour.

Z początkiem maja w Warszawie odbyła się ceremonia otwarcia turnieju Grand Chess Tour – Super Rapid & Blitz Poland 2026. W wydarzeniu uczestniczył m.in. Paweł Kwaśniewski – wiceprezes Śląskiego Związku Szachowego, a na co dzień pracownik Polskiej Grupy Górnicze, a konkretnie ruchu Ziemowit kopalni Piast-Ziemowit, związany z działem techniki strzałowej.

Na starcie stanęła absolutna światowa czołówka: Fabiano Caruana – zwycięzca cyklu z 2025 ro., Alireza Firouzja, Wesley So, Maxime Vachier-Lagrave, Javokhir Sindarov – zwycięzca Turnieju Kandydatów 2026, Gukesh Dommaraju – obecny mistrz świata, Jan-Krzysztof Duda, Radosław Wojtaszek, Hans Niemann oraz Vladimir Fedoseev.

Po oficjalnym rozpoczęciu ruszyła tradycyjna symultana. 

- Świetna atmosfera, pełna sala i masa pasjonatów królewskiej gry stworzyły wyjątkowy klimat. Do stołów zasiadło 28 zaproszonych uczestników, wśród których znalazłem się i ja. Uczestnicy mieli okazję zmierzyć się z uznanymi arcymistrzami oraz legendarną Judit Polgár, węgierskiej szachistce posiadającej tytuł arcymistrza – relacjonuje Paweł Kwaśniewski.

Paweł zaprezentował się znakomicie i po bardzo ciekawej partii wywalczył remis, co w grze przeciwko tak wybitnym arcymistrzom jest ogromnym sukcesem i z pewnością zostanie na długo zapamiętane. 

Po udanych kwietniowych Mistrzostwach Europy w Szachach 2026, podczas których Paweł Kwaśniewski pełnił funkcję sekretarza komitetu organizacyjnego, nie miał wiele czasu na odpoczynek. Jak podkreśla – przygotowania do kolejnego dużego wydarzenia na Śląsku już trwają.

- Tym razem chodzi o festiwal „Szachy w Ustroniu Łączą Pokolenia”, którego odbędzie się już VII edycja. Co roku wydarzenie miało gościa specjalnego, którym byli mistrzowie świata i czołowi szachiści, a sam festiwal stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych imprez szachowych w regionie. Festiwal odbywa dzięki bardzo dobrej współpracy Śląskiego Związku Szachowego z miastem Ustroń i sponsorami.

Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 31 lipca – 9 sierpnia 2026 r. w Ustroń. Ponownie zapowiada się jako wielkie święto szachów, łączące pokolenia, pasję oraz sportową rywalizację.

W ramach imprezy odbył się panel dyskusyjny „Kobieca strona strategii”, którego gościem specjalnym była wlaśnie legendarna Judit Polgár, najwybitniejsza szachistka w historii, bohaterka głośnego dokumentu Netflixa „Królowa Szachów”. Oficjalne otwarcie turnieju odbyło się w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, podczas którego Paweł Kwaśniewski reprezentował Śląski Związek Szachowy, będący w tym roku partnerem wydarzenia w Polsce.

 

pgg szachy

