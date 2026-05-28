Goście z 16 krajów zwiedzili likwidowaną kopalnię Wujek

Przez trzy dni gościli w Katowicach przedstawiciele instytucji z 16 krajów Europy i Ameryki, zrzeszonych w Platformie Europejskiej Pamięci i Sumienia – Platform of European Memory and Conscience. W siedzibie Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności im. Dziewięciu Górników z Wujka odbyły się konferencja naukowa. Wydarzenie miało miejsce od 25 do 27 maja.

Goście spotkali się na konferencji „From Heroes to Remembrance: How Do We Build Memory Today?” („Od bohaterów do pamięci: jak budujemy pamięć dzisiaj?”), zorganizowanej przez ŚCWiS i PEMC we współpracy z Zakładem Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu.

Jak informuje ŚCWIS, poruszano tematykę związaną głównie z tworzeniem i zachowywaniem miejsc pamięci. Zaproszeni do zabrania głosu paneliści reprezentowali instytucje z Litwy, Włoch, Niemiec, USA, Wielkiej Brytanii i Polski. Oprócz dyrektora ŚCWiS Roberta Ciupy i historyka Centrum Dariusza Węgrzyna, wystąpili przedstawiciele takich placówek, jak m.in.: brytyjskie Museum of Communist Terror, niemiecki Związek Stowarzyszeń Ofiar Komunistycznej Tyranii czy amerykańskiej Victims of Communism Memorial Foundation.

"ŚCWiS jest bardzo dobrym przykładem udanego stworzenia miejsca pamięci w nowoczesnej formie. Dostrzegali to goście konferencji, mieli bowiem okazję zwiedzić wystawę stałą w Centrum, prezentującą walkę społeczeństwa polskiego z komunistycznym reżimem, a zwłaszcza strajk w kopalni Wujek przeciwko stanowi wojennemu i krwawą pacyfikację strajku przez wojsko i Milicję Obywatelską. Kilkudziesięcioosobowa grupa uczestników zjazdu PEMC oddała hołd dziewięciu górnikom poległym podczas pacyfikacji, składając pod pomnikiem-krzyżem wiązankę kwiatów przewiązanych szarfą z nazwą PEMC, a każdy z obecnych postawił u stóp pomnika zapalony znicz" - podaje katowickie ŚCWiS.

Do Platformy Europejskiej Pamięci i Sumienia należy blisko 80 muzeów, placówek badawczych i innych instytucji. Mocną reprezentację stanowią w PEMC placówki polskie, także Polak, dr Marek Mutor, jest obecnie prezydentem Platformy.

Goście ŚCWiS mieli też unikalną możliwość zobaczenia przestrzeni likwidowanej kopalni Wujek. Podczas katowickiego zjazdu przyjęli m.in. rezolucję wspierającą ŚCWiS w staraniach o zachowanie historycznej tkanki kopalni Wujek. Składali też indywidualnie podpisy petycją w tej sprawie.