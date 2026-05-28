Po szychcie

Goście z 16 krajów zwiedzili likwidowaną kopalnię Wujek

Przez trzy dni gościli w Katowicach przedstawiciele instytucji z 16 krajów Europy i Ameryki, zrzeszonych w Platformie Europejskiej Pamięci i Sumienia – Platform of European Memory and Conscience. W siedzibie Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności im. Dziewięciu Górników z Wujka odbyły się konferencja naukowa. Wydarzenie miało miejsce od 25 do 27 maja.

Monika Krezel

Monika Krężel

28 maja 2026, 09:05
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: ŚCWiS/Sylwester Strzałkowski

Goście ŚCWiS mieli też unikalną możliwość zobaczenia przestrzeni likwidowanej kopalni Wujek

fot: ŚCWiS/Sylwester Strzałkowski

Przez trzy dni gościli w Katowicach przedstawiciele instytucji z 16 krajów Europy i Ameryki, zrzeszonych w Platformie Europejskiej Pamięci i Sumienia – Platform of European Memory and Conscience. W siedzibie Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności im. Dziewięciu Górników z Wujka odbyły się konferencja naukowa. Wydarzenie miało miejsce od 25 do 27 maja.

Goście spotkali się na konferencji „From Heroes to Remembrance: How Do We Build Memory Today?” („Od bohaterów do pamięci: jak budujemy pamięć dzisiaj?”), zorganizowanej przez ŚCWiS i PEMC we współpracy z Zakładem Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu. 

Jak informuje ŚCWIS, poruszano tematykę związaną głównie z tworzeniem i zachowywaniem miejsc pamięci. Zaproszeni do zabrania głosu paneliści reprezentowali instytucje z Litwy, Włoch, Niemiec, USA, Wielkiej Brytanii i Polski. Oprócz dyrektora ŚCWiS Roberta Ciupy i historyka Centrum Dariusza Węgrzyna, wystąpili przedstawiciele takich placówek, jak m.in.: brytyjskie Museum of Communist Terror, niemiecki Związek Stowarzyszeń Ofiar Komunistycznej Tyranii czy amerykańskiej Victims of Communism Memorial Foundation.

"ŚCWiS jest bardzo dobrym przykładem udanego stworzenia miejsca pamięci w nowoczesnej formie. Dostrzegali to goście konferencji, mieli bowiem okazję zwiedzić wystawę stałą w Centrum, prezentującą walkę społeczeństwa polskiego z komunistycznym reżimem, a zwłaszcza strajk w kopalni Wujek przeciwko stanowi wojennemu i krwawą pacyfikację strajku przez wojsko i Milicję Obywatelską. Kilkudziesięcioosobowa grupa uczestników zjazdu PEMC oddała hołd dziewięciu górnikom poległym podczas pacyfikacji, składając pod pomnikiem-krzyżem wiązankę kwiatów przewiązanych szarfą z nazwą PEMC, a każdy z obecnych postawił u stóp pomnika zapalony znicz" - podaje katowickie ŚCWiS.

Do Platformy Europejskiej Pamięci i Sumienia należy blisko 80 muzeów, placówek badawczych i innych instytucji. Mocną reprezentację stanowią w PEMC placówki polskie, także Polak, dr Marek Mutor, jest obecnie prezydentem Platformy.

Goście ŚCWiS mieli też unikalną możliwość zobaczenia przestrzeni likwidowanej kopalni Wujek. Podczas katowickiego zjazdu przyjęli m.in. rezolucję wspierającą ŚCWiS w staraniach o zachowanie historycznej tkanki kopalni Wujek. Składali też indywidualnie podpisy petycją w tej sprawie.

Powiązane tematy:

ścwis kopalnia wujek

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

INDUSTRIADA 2026 k Z 8
Kultura

Industriada 2026, czyli pokłon dla górników, hutników i włókienników

Tegoroczna Industriada, czyli Święto Zabytków Techniki zaplanowano w weekend 13 i 14 czerwca. Warto go sobie zarezerwować! Dla miłośników przemysłu i historii przygotowano do zwiedzania 48 obiektów w 30 miejscowościach. Atrakcji dla całych rodzin jak zwykle nie zabraknie. To już 17. edycja tego niepowtarzalnego wydarzenia.

Kultura

Cenny remis szachowego mistrza z PGG

Do szachownic zasiadło 28 zaproszonych uczestników, wśród których znalazł się Paweł Kwaśniewski. Świetna atmosfera, pełna sala i masa pasjonatów królewskiej gry stworzyły wyjątkowy klimat

Sport

Ekstraklasa i 1. Liga na finiszu. Wielki sukces Górnika Zabrze i szalony awans GKS-u Katowice do pucharów

W miniony weekend zakończył się pełen emocji sezon Ekstraklasy oraz Betclic 1. Ligi. Wszystkie spotkania ostatniej kolejki były rozgrywane o tej samej godzinie, co zapewniło kibicom genialne, finałowe widowisko. W sobotę na najwyższym szczeblu rozgrywkowym walczyły śląskie ekipy, które ze względu na układ tabeli były najbardziej atrakcyjnym kąskiem dla fanów piłki nożnej.

Historia

Polskie kopalnie zachwycają świat, podczas gdy inne zniknęły. Eksperci: to dziedzictwo nie przetrwa samo

Przez cztery dni Wieliczka i Tarnowskie Góry były miejscem spotkań ekspertów, muzealników, naukowców i przedstawicieli ośrodków górniczych z ponad dwudziestu krajów świata. Tegoroczna konferencja odbywała się pod hasłem „Dziedzictwo górnicze w szybko zmieniającym się świecie”.