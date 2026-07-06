Jakie wyzwania stoją przed Bogdanką? Wizyta wiceministra Grzegorza Wrony w lubelskiej kopalni
Przyszłość lubelskiej kopalni i wyzwania sektora wydobywczego były głównymi tematami roboczego spotkania wiceministra aktywów państwowych Grzegorza Wrony w LW Bogdanka.
Wiceminister aktywów państwowych Grzegorz Wrona podczas wizyty w LW Bogdanka
Przyszłość lubelskiej kopalni i wyzwania sektora wydobywczego były głównymi tematami roboczego spotkania wiceministra aktywów państwowych Grzegorza Wrony w LW Bogdanka.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa, zarząd Enei oraz zarząd LW Bogdanka. Rozmowy dotyczyły aktualnej sytuacji spółki, wyzwań stojących przed sektorem wydobywczym i energetycznym, a także roli Bogdanki w zapewnianiu bezpieczeństwa surowcowego oraz stabilności dostaw paliwa dla energetyki. Podkreślono znaczenie dialogu właścicielskiego, odpowiedzialnego zarządzania procesem zmian oraz utrzymania stabilności operacyjnej kopalni.
Wiceminister spotkał się ze związkowcami z Bogdanki
W ramach wizyty odbyło się również spotkanie z przedstawicielami organizacji związkowych działających w LW Bogdanka. Była to okazja do rozmowy o najważniejszych kwestiach społecznych, sytuacji pracowników oraz wyzwaniach, które w najbliższych latach będą miały wpływ na funkcjonowanie spółki i całego regionu.
Na zakończenie wizyty wiceminister Grzegorz Wrona, wraz z przedstawicielami zarządu Enei i zarządu LW Bogdanka, zjechał pod ziemię na Polu Bogdanka, gdzie miał możliwość bezpośredniego zapoznania się ze specyfiką pracy kopalni oraz warunkami prowadzenia eksploatacji - podkreślają przedstawiciele LW Bogdanka.