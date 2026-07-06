Górnictwo

Jakie wyzwania stoją przed Bogdanką? Wizyta wiceministra Grzegorza Wrony w lubelskiej kopalni

Przyszłość lubelskiej kopalni i wyzwania sektora wydobywczego były głównymi tematami roboczego spotkania wiceministra aktywów państwowych Grzegorza Wrony w LW Bogdanka. 

Tomasz Czoik

Tomasz Czoik

6 lipca 2026, 15:46
źródło: portal gospodarka i ludzie

Wiceminister aktywów państwowych Grzegorz Wrona podczas wizyty w LW Bogdanka

Przyszłość lubelskiej kopalni i wyzwania sektora wydobywczego były głównymi tematami roboczego spotkania wiceministra aktywów państwowych Grzegorza Wrony w LW Bogdanka. 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa, zarząd Enei oraz zarząd LW Bogdanka. Rozmowy dotyczyły aktualnej sytuacji spółki, wyzwań stojących przed sektorem wydobywczym i energetycznym, a także roli Bogdanki w zapewnianiu bezpieczeństwa surowcowego oraz stabilności dostaw paliwa dla energetyki. Podkreślono znaczenie dialogu właścicielskiego, odpowiedzialnego zarządzania procesem zmian oraz utrzymania stabilności operacyjnej kopalni.

Wiceminister spotkał się ze związkowcami z Bogdanki

W ramach wizyty odbyło się również spotkanie z przedstawicielami organizacji związkowych działających w LW Bogdanka. Była to okazja do rozmowy o najważniejszych kwestiach społecznych, sytuacji pracowników oraz wyzwaniach, które w najbliższych latach będą miały wpływ na funkcjonowanie spółki i całego regionu.

Na zakończenie wizyty wiceminister Grzegorz Wrona, wraz z przedstawicielami zarządu Enei i zarządu LW Bogdanka, zjechał pod ziemię na Polu Bogdanka, gdzie miał możliwość bezpośredniego zapoznania się ze specyfiką pracy kopalni oraz warunkami prowadzenia eksploatacji - podkreślają przedstawiciele LW Bogdanka.

Powiązane tematy:

górnictwo lw bogdanka grzegorz wrona

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Polecane
Surowce

Polska ogłasza koniec węgla. A może jednak zróbmy to po chińsku?

W Dalad Banner w Mongolii Wewnętrznej w północnych Chinach znajduje się ogromna farma fotowoltaiczna. W jej pobliżu leży kopalnia węgla. OZE i węgiel nie wykluczają się, a wręcz przeciwnie. W procesie transformacji energetycznej wzajemnie się uzupełniają. Pisze o tym Bloomberg News. Może przy polskim odchodzeniu od węgla warto czerpać z chińskich wzorców?

Polecane
Surowce

Multisurowcowa grupa przemysłowa i rekordowe inwestycje. Strategia 2055+ wyznacza kierunki rozwoju Grupy KGHM

Strategia Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. 2055+ zakłada rekordowy program inwestycyjny o wartości ponad 32 mld do 2030 roku oraz utrzymanie marży EBITDA na poziomie 25,6% średniorocznie w latach 2026-2030. Wyznacza ona kierunek rozwoju Polskiej Miedzi jako nowoczesnej, zdywersyfikowanej grupy multisurowcowej z rosnącym udziałem własnych źródeł energii. Strategia koncentruje się na inwestycjach w krajową bazę wydobywczą i Główny Ciąg Technologiczny oraz na selektywnym wzmacnianiu portfela aktywów zagranicznych i transformacji energetycznej. Kluczowe znaczenie ma przy tym rozwój nowoczesnych technologii, sztucznej inteligencji i innowacji, które będą wspierać wzrost efektywności operacyjnej i stabilności finansowej Grupy w długim horyzoncie.

Polecane
Polska Grupa Górnicza

Coraz więcej pracowników górniczej spółki korzysta z osłon

W Polskiej Grupie Górniczej rośnie liczba pracowników korzystających z instrumentów osłonowych przewidzianych dla górnictwa. Do końca czerwca 2026 roku z jednorazowych odpraw pieniężnych skorzystało 706 pracowników, a na urlopy górnicze przeszły 1754 osoby.

Surowce

Rusza nowoczesne Lokalne Centrum Sterowania ruchem kolejowym w Grupie KGHM

KGHM Linie Kolejowe oddały do użytku Lokalne Centrum Sterowania (LCS), będące elementem inwestycji „Modernizacja Infrastruktury Kolejowej”, kluczowej dla systemu transportowego wykorzystywanego przez Grupę KGHM. W uroczystym uruchomieniu obiektu uczestniczyli Minister Aktywów Państwowych Wojciech Balczun, Zarząd KGHM oraz przedstawiciele spółek zaangażowanych w realizację inwestycji. To jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Polsce, który poprawia bezpieczeństwo ruchu kolejowego, usprawnia zarządzanie transportem i wspiera cyfryzację procesów logistycznych w Grupie KGHM. Projekt został zrealizowany z udziałem polskich firm, zgodnie zasadami local content.