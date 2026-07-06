W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa, zarząd Enei oraz zarząd LW Bogdanka. Rozmowy dotyczyły aktualnej sytuacji spółki, wyzwań stojących przed sektorem wydobywczym i energetycznym, a także roli Bogdanki w zapewnianiu bezpieczeństwa surowcowego oraz stabilności dostaw paliwa dla energetyki. Podkreślono znaczenie dialogu właścicielskiego, odpowiedzialnego zarządzania procesem zmian oraz utrzymania stabilności operacyjnej kopalni.

Wiceminister spotkał się ze związkowcami z Bogdanki

W ramach wizyty odbyło się również spotkanie z przedstawicielami organizacji związkowych działających w LW Bogdanka. Była to okazja do rozmowy o najważniejszych kwestiach społecznych, sytuacji pracowników oraz wyzwaniach, które w najbliższych latach będą miały wpływ na funkcjonowanie spółki i całego regionu.