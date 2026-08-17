Górnictwo

Rekordowo niski udział węgla w produkcji energii elektrycznej w UE

W 2025 roku udział węgla w produkcji energii elektrycznej w Unii Europejskiej spadł do rekordowo niskiego poziomu 9,2% – poinformował Europejski Urząd Statystyczny (Eurostat). To kontynuacja wieloletniego trendu spadkowego: jeszcze w 1990 roku węgiel odpowiadał za ponad jedną trzecią całej produkcji energii w UE, a w 2024 roku po raz pierwszy przekroczył symboliczną granicę 10%.

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

17 sierpnia 2026, 13:35
źródło: portal gospodarka i ludzie

Elektrownia węglowa Bełchatów

W 2025 roku udział węgla w produkcji energii elektrycznej w Unii Europejskiej spadł do rekordowo niskiego poziomu 9,2% – poinformował Europejski Urząd Statystyczny (Eurostat). To kontynuacja wieloletniego trendu spadkowego: jeszcze w 1990 roku węgiel odpowiadał za ponad jedną trzecią całej produkcji energii w UE, a w 2024 roku po raz pierwszy przekroczył symboliczną granicę 10%.

Węgiel w danych Eurostatu

Według najnowszych danych Eurostatu w 2025 roku:

  • węgiel kamienny stanowił 3,7% (105 601 GWh) całkowitej produkcji energii elektrycznej brutto w UE,
  • węgiel brunatny5,5% (154 186 GWh).

Łącznie daje to 9,2% udziału obu rodzajów węgla w unijnej produkcji prądu – najniższy wynik od początku dostępnych statystyk.

W 1990 roku węgiel kamienny i brunatny były odpowiednio drugim i trzecim co do wielkości źródłem energii w UE (19,8% i 15,3%). W 2025 roku spadły na siódme i szóste miejsce, wyprzedzone przez energię jądrową, gaz ziemny oraz odnawialne źródła energii.

Wycofywanie węgla przyspiesza

Eurostat zaznacza, że spadkowi udziału węgla w produkcji energii towarzyszą rekordowo niskie poziomy jego wydobycia i zużycia. Szacuje się, że w 2025 roku zużycie węgla kamiennego i brunatnego w UE osiągnęło historyczne minima – odpowiednio 107 mln ton i 184 mln ton.

W Eurostat dodają, że niektóre państwa UE w ostatnich latach całkowicie wycofały węgiel w produkcji energii elektrycznej i ciepła. Portugalia w 2021 roku zaprzestała stosowania węgla kamiennego do produkcji energii elektrycznej, a Słowacja w 2024 roku wycofała produkcję węgla brunatnego.

Obecnie w UE pozostało osiem państw produkujących węgiel brunatny. Do krajów, które już całkowicie zrezygnowały z węgla w energetyce, należą m.in. Austria, Belgia, Szwecja i Estonia.

OZE i atom wyprzedzają węgiel

Dane Eurostatu pokazują również dynamiczny wzrost znaczenia odnawialnych źródeł energii. W 2025 roku energia wiatrowa i słoneczna łącznie dostarczyły 30% unijnej produkcji prądu, po raz pierwszy przekraczając udział wszystkich paliw kopalnych (29%).

Węgiel kamienny i brunatny zostały wyprzedzone przez:

  • energię jądrową (1994 r.),
  • gaz ziemny (2019 r.),
  • energię wodną i wiatrową (2023 r.),
  • energię słoneczną (2024 r.).

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