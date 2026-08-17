Górnictwo

Wagoniki z bytomskiej kopalni Centrum trafiły pod byłą kopalnię Saturn w Czeladzi

Dwa wozy urobkowe z kopalni Centrum w Bytomiu stoją już przed Cechownią byłej kopalni Saturn w Czeladzi. Od razu spotkały się z pozytywnym odbiorem przez mieszkańców miasta.

Monika Krezel

Monika Krężel

17 sierpnia 2026, 10:45
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: FB Zbigniew Szaleniec

Miasto, razem z Muzeum Saturn, zabiegało o pozyskanie wozów urobkowych

fot: FB Zbigniew Szaleniec

Dwa wozy urobkowe z kopalni Centrum w Bytomiu stoją już przed Cechownią byłej kopalni Saturn w Czeladzi. Od razu spotkały się z pozytywnym odbiorem przez mieszkańców miasta.

Cechownia byłej kopalni Saturn jest już świetnie zrewitalizowana, zachęca m.in. do zwiedzania górniczej wystawy o tożsamości Zagłębia Dąbrowskiego, a teraz pojawiły się przed nią dwa wagoniki urobkowe.

- Na terenie byłej kopalni Saturn pojawiły się wozy urobkowe, jeden z najważniejszych symboli górniczych. Kiedyś taki wóz stał przy ulicy Staszica, symbolicznie informując o górniczej przeszłości naszego miasta i wiele lat temu zniknął. Decyzją moich poprzedników jego miejsce zajęła....rzeźba strusia, pokłosie artystycznego pleneru, który swego czasu odbył się w Czeladzi – przypomniał w mediach społecznościowych Zbigniew Szaleniec, burmistrz Czeladzi.

Mieszkańcy od razu pochwalili pojawienie się wagoników. - Świetna inicjatywa. Zamykane są kolejne kopalnie w naszym regionie, niedługo będą tylko wspomnieniem, ocalajcie więc wszystko co da się uchronić od niebytu - napisała jedna z mieszkanek.

Burmistrz przypomniał, że miasto, razem z Muzeum Saturn, zabiegało o pozyskanie wozów urobkowych, żeby zdobiły tereny byłej kopalni Saturn.

- Dzięki uprzejmości SRK i funkcjonującego na naszym terenie Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń, poddane konserwacji wozy urobkowe, pozyskane z innej likwidowanej kopalni, stanęły na przygotowanych torach, przy wjeździe na obecne tereny pokopalniane. Nasze Muzeum Saturn zadba jeszcze o to, by pojawiła się na nich jakaś symboliczna informacja, związana z terminem zakończenia wydobycia na tej kopalni – zapewnił burmistrz.

I dodał: Czekamy jeszcze na jeden symboliczny górniczy element, który ozdobi miejsce powstałego skweru przy byłej kopalni Czeladź na Piaskach, by przypominać o historii i tamtej zlikwidowanej kopalni. Jaki to element.... póki co nie zdradzę.

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