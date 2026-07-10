Jakie są najczęstsze usterki bram przemysłowych?
Współczesne hale produkcyjne, magazyny, centra logistyczne oraz obiekty handlowe nie są w stanie funkccjonować bez wysokiej jakości bram przemysłowych. Solidne konstrukcje skutecznie zabezpieczają obiekt i umożliwiają wygodne przyjmowanie dostaw i obsługę klientów. Intensywna eksploatacja bram sprawia jednak, że z biegiem czasu poszczególne elementy ulegają zużyciu. Dlatego warto wiedzieć, jakie są najczęstsze usterki bram przemysłowych i jak skutecznie im przeciwdziałać.
fot: unsplash.com
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fot: unsplash.com
Współczesne hale produkcyjne, magazyny, centra logistyczne oraz obiekty handlowe nie są w stanie funkccjonować bez wysokiej jakości bram przemysłowych. Solidne konstrukcje skutecznie zabezpieczają obiekt i umożliwiają wygodne przyjmowanie dostaw i obsługę klientów. Intensywna eksploatacja bram sprawia jednak, że z biegiem czasu poszczególne elementy ulegają zużyciu. Dlatego warto wiedzieć, jakie są najczęstsze usterki bram przemysłowych i jak skutecznie im przeciwdziałać.
Popularne usterki spotykane w bramach przemysłowych
Zużycie sprężyn skrętnych
Jedną z najczęściej spotykanych awarii jest zużycie sprężyn odpowiedzialnych za równoważenie ciężaru skrzydła bramy. Sprężyny pracują podczas każdego otwierania i zamykania, dlatego mogą stosunkowo często wymagać wymiany.
Objawami uszkodzenia mogą być trudności z podnoszeniem bramy, nierównomierna praca lub całkowity brak możliwości otwarcia. W takiej sytuacji najlepiej zamówić nowy zestaw dedykowanych sprężyn i skorzystać z naprawy oferowanej przez renomowane serwisy. Gwarantuje to, że nowe elementy zostaną poprawnie osadzone, a brama ponownie będzie pracowała jak nowa.
Uszkodzone rolki prowadzące
Rolki to elementy odpowiadające za płynne przemieszczanie się skrzydła po prowadnicach. W wyniku intensywnego użytkowania mogą się wycierać, pękać lub blokować. Częstą przyczyną problemów jest również zabrudzenie prowadnic pyłem, piaskiem czy opiłkami metalu. W każdej z tych sytuacji może dochodzić do poważnych problemów z użytkowaniem bramy.
Pierwszym sygnałem awarii są hałas podczas pracy bramy, szarpanie skrzydła oraz zwiększony opór przy otwieraniu. Najlepiej nie lekceważyć problemów i natychmiast sięgnąć po wysokiej jakości części do bram przemysłowych. Nowe rolki i wyczyszczenie prowadnic to podstawa do tego, aby cieszyć się ponownie płynnym i lekkim działaniem skrzydła.
Przetarcie lub pęknięcie linek stalowych
Linki stalowe współpracują ze sprężynami i odpowiadają za bezpieczne podnoszenie oraz opuszczanie bramy. Z czasem mogą się przecierać, rozwarstwiać lub pękać. Nawet niewielkie uszkodzenie linki powinno być sygnałem do jej natychmiastowej wymiany.
Eksploatacja bramy z uszkodzonymi linkami stwarza zagrożenie dla użytkowników i w przypadku całkowitego pęknięcia może doprowadzić do uszkodzenia kolejnych elementów mechanizmu. Dlatego warto regularnie sprawdzać stan linek i reagować na wszelkie niepokojące objawy zużycia elementów.
Problemy z elektroniką
Współczesne bramy przemysłowe coraz częściej są wyposażone w napęd elektryczny. Usterki w tym przypadku mogą dotyczyć zarówno silnika, przekładni, jak i sterownika oraz instalacji elektrycznej.
Do najczęstszych objawów awarii należą:
brak reakcji na polecenia sterownika,
zatrzymywanie się bramy w połowie ruchu,
nieprawidłowa praca silnika,
samoczynne wyłączanie napędu.
Do utrzymania bramy w dobrym stanie kluczem są regularne przeglądy, które pozwalają wykryć pierwsze oznaki zużycia i ograniczyć ryzyko poważniejszych awarii.
Uszkodzenia paneli bramy
W przypadku konstrukcji segmentowych, panele bramy są narażone na uszkodzenia mechaniczne spowodowane uderzeniem wózka widłowego, samochodu dostawczego lub transportowanego towaru. Wystarczą nawet drobne odkształcenia, aby pojawiły się problemy z prawidłowym prowadzeniem skrzydła.
Gdy dojdzie do uszkodzenia konieczne jest dokładne przeanalizowanie skali usterki i na tej podstawie podjęcie decyzji o dalszych działaniach. W niektórych przypadkach wystarczy wymienić pojedynczy panel, a w innych konieczna może być naprawa całego skrzydła. Warto wtedy stosować wyłącznie oryginalne części do bram segmentowych, które zapewniają odpowiednią kompatybilność oraz trwałość.
Zużycie zawiasów i elementów mocujących
Zawiasy są odpowiedzialne za prawidłowe połączenie poszczególnych segmentów bramy. W wyniku codziennego użytkowania mogą się jednak pojawiać się luzy, korozja lub pęknięcia. Każda forma zużycia skutkuje pogorszeniem ogólnej trwałości bramy i spadkiem komfortu użytkowania konstrukcji.
Najczęściej pojawiające się objawy zużycia, to nierówna praca skrzydła, skrzypienie oraz trudności z domykaniem bramy. Na szczęście wymiana zużytych zawiasów jest stosunkowo prostą czynnością i można ją wykonać samodzielnie. Wystarczy jedynie zamówić dedykowane zawiasy, które idealnie wypełnią miejsce uszkodzonych elementów.
Gdzie szukać wysokiej jakości części do bram przemysłowych?
Wiele awarii wynika z naturalnego zużycia eksploatacyjnego. Przy naprawach duże znaczenie ma jednak jakość wykorzystywanych komponentów. Odpowiednio dobrane części gwarantują bezpieczną pracę, dłuższą żywotność mechanizmów oraz ograniczenie ryzyka kolejnych usterek.
Warto wybierać elementy pochodzące od sprawdzonych producentów i dopasowane do konkretnego modelu bramy. Dotyczy to zarówno rolek, zawiasów i linek, jak również sprężyn, uszczelek czy elementów napędu. Szczególnie warta uwagi jest oferta firmy: bravelo.pl/. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w oferowaniu komponentów do bram Hormann, Krishome oraz wielu innych producentów. W bogatej ofercie można bez problemu znaleźć wysokiej jakości części, dzięki którym uda się przywrócić każdą bramę do pełnej sprawności.