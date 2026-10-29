Kraj i Świat

Jakie będzie Jastrzębie-Zdrój po transformacji? Porozmawiają o przyszłości regionu

29 października w Jastrzębiu-Zdroju odbędzie się konferencja poświęcona transformacji regionu i jego przyszłości.

Robert Passia

Opracował: Robert Passia

29 października 2026, 10:07
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: UM Jastrzębie-Zdrój Facebook

Jastrzębie-Zdrój.

fot: UM Jastrzębie-Zdrój Facebook

29 października w Jastrzębiu-Zdroju odbędzie się konferencja poświęcona transformacji regionu i jego przyszłości.

Konferencja odbędzie się 29 października o godz. 16.30 odbędzie się w Carbonarium – Instytucie Dziedzictwa i Dialogu Łaźnia Moszczenica. Nosi tytuł „Ze zmianami nam do twarzy” i ma służyć rozmowie o szansach i wyzwaniach związanych z transformacją regionu.

Debaty odbędą się pod hasłami: „Czy jesteśmy gotowi na zmianę? Transformacja regionu między wyzwaniem a szansą”, „Pod skrzydłami zmiany. Co zostaje w ludziach po projekcie?” oraz „Nasze miejsca za 10 lat. O sile mieszkańców, samorządów i inicjatyw oddolnych” – czytamy w zapowiedzi.

W czasie spotkania zostaną zaprezentowane też efekty projektu „Pod skrzydłami Jastrzębia”. Jego celem było wspieranie lokalnej aktywności i budowanie relacji między mieszkańcami. Miał przy tym pokazać, że zmiana może być okazją do wzmocnienia więzi i odkrywania nowych możliwości.

Pokażą emocje transformacji

Podczas konferencji zostanie też otwarta wystawa fotograficzna „Emocje transformacji”, która jest opowieścią o ludziach żyjących w regionie doświadczającym zmian.

Wśród prezentowanych fotografii znajdą się również zdjęcia górników powstałe w ramach inicjatywy „Pod powierzchnią”, która zwraca uwagę na człowieka, jego doświadczenia i tożsamość wykraczającą poza wykonywany zawód – zapowiadają organizatorzy.

Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu „Pod skrzydłami Jastrzębia”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej. 
 

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