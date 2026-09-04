W 2025 r., na podstawie przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wydano 3082 postanowienia uzgadniające zamierzenia budowlane na terenach górniczych - 455 w sprawach lokalizacji inwestycji celu publicznego i 2 627 dotyczących warunków zabudowy.

W 2025 r., na podstawie przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wydano 3082 postanowienia uzgadniające zamierzenia budowlane na terenach górniczych - 455 w sprawach lokalizacji inwestycji celu publicznego i 2 627 dotyczących warunków zabudowy.

Całkowita powierzchnia gruntów zajętych pod działalność górniczą według stanu na 31 grudnia 2024 r. wynosiła 39 082,0 ha. To obszar zbliżony do powierzchni całego Krakowa (ok. 327 km kw.) lub blisko trzech czwartych powierzchni Warszawy (ok. 517 km kw.).

Najwięcej użytkują kopalnie węgla brunatnego

W stosunku do 2023 r., odnotowano nieznaczny spadek o 348,2 ha, tj. o 0,88 proc. Największą część, bo 43,76 proc. powierzchni całkowitej, użytkowało górnictwo węgla brunatnego. Górnictwo surowców skalnych i kruszyw naturalnych oraz górnictwo węgla kamiennego użytkowały odpowiednio: 39,04 proc. oraz 12,30 proc. powierzchni gruntów zajętych pod działalność górniczą.

Poza górnictwem ropy naftowej i gazu ziemnego, które użytkowało 2,43 proc. powierzchni całkowitej, powierzchnia gruntów zajętych pod działalność górniczą, użytkowana przez pozostałe rodzaje górnictwa (rudy miedzi, cynku i ołowiu oraz siarka i sól), nie przekraczała 1 proc. powierzchni całkowitej. Powierzchnia gruntów, które po zakończeniu działalności górniczej wymagały rekultywacji, w 2024 r. wynosiła 11 866,5 ha, co stanowiło 30,36 proc. całkowitej powierzchni gruntów użytkowanych przez górnictwo – wyliczyli eksperci z Wyższego Urzędu Górniczego.

Warto przy okazji dodać, że w 2025 r., na podstawie przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wydano 3082 postanowienia uzgadniające zamierzenia budowlane na terenach górniczych - 455 w sprawach lokalizacji inwestycji celu publicznego i 2 627 dotyczących warunków zabudowy. Łącznie na podstawie tych przepisów do urzędów górniczych wpłynęły 10 564 sprawy, które nie zawsze wymagały przeprowadzenia postępowania i wydania postanowienia.

Rozpatrzenie spraw odbywało się poprzez: udzielenie informacji o braku terenów górniczych, pozostawienie sprawy bez rozpoznania lub przekazywanie do właściwego organu, a w niektórych przypadkach odmawiano uzgodnienia – podaje dalej WUG.

Dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych zaopiniowali 260 inwestycji realizowanych na terenach górniczych w trybie przepisów „specustaw”. Najwięcej, bo 135 opinii wydali dla przedsięwzięć objętych ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.