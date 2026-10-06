Kraj i Świat

Jak zmienia się EC Szombierki? Powstał film z wnętrza obiektu

Grupa Arche prowadząca rewitalizację Elektrociepłowni Szombierki w Bytomiu opublikowała film pokazujący postępy prac.

Robert Passia

Robert Passia

6 października 2026, 14:31
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Urząd Miasta Bytom

EC Szombierki. Trwają prace na terenie industrialnej katedry.

fot: Urząd Miasta Bytom

Grupa Arche prowadząca rewitalizację Elektrociepłowni Szombierki w Bytomiu opublikowała film pokazujący postępy prac.

Film można obejrzeć na kanale Arche TV w serwisie YouTube. Ma on pokazywać przemianę jednego z najważniejszych poprzemysłowych obiektów Górnego Śląska z perspektywy osób, które pracują przy jego rewitalizacji. Film został zrealizowany w jednym ujęciu, dzięki czemu zobaczymy nie tylko postępy prac, ale też imponujące postindustrialne wnętrze.

Dzięki projektowi „Z kamerą na budowie” możesz zobaczyć z bliska, jak zmienia się jeden z najbardziej charakterystycznych obiektów Bytomia i poczuć się tak, jakbyś był tam razem z nami – czytamy na kanale Grupy Arche.

Po zakończeniu prac w Elektrociepłowni Szombierki powstanie kilka stref: sportowo-rekreacyjna, gastronomiczna, muzealna, konferencyjna i hotelowa. Jak podał w lipcu bytomski urząd miasta, prace przy budowie basenu, sauny oraz strefy sportowej z kortami do padla, squasha i badmintona powinny się zakończyć w listopadzie. Cały proces rewitalizacji ma zakończyć się na przełomie 2027 i 2028 roku. 

Inwestycja została dofinansowana z dotacji pochodzącej z Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. 

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