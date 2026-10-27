Jak zabezpiecza się głębokie wykopy na terenach pogórniczych?

Budowy na terenach pogórniczych wiąże się z dużym ryzykiem, ponieważ grunt może być niestabilny. Wiele z tych problemów można jednak zniwelować, odpowiednio zabezpieczając głębokie wykopy. W jaki sposób robią to doświadczone firmy budowlane? Sprawdźmy!

Budowy na terenach pogórniczych wiąże się z dużym ryzykiem, ponieważ grunt może być niestabilny. Wiele z tych problemów można jednak zniwelować, odpowiednio zabezpieczając głębokie wykopy. W jaki sposób robią to doświadczone firmy budowlane? Sprawdźmy!

Co trzeba sprawdzić w podłożu po dawnej eksploatacji górniczej?

Przed rozpoczęciem wykopu trzeba rozpoznać położenie dawnych wyrobisk i szybów, głębokość wydobycia oraz sposób likwidacji pustek pod ziemią. Projektant porównuje dane z dokumentacji kopalni z wynikami wierceń i badań geofizycznych. Na tej podstawie ustala, czy osiadanie terenu nadal trwa i czy istnieje ryzyko napływu gazów kopalnianych do wykopu. Trzeba zbadać również podłoże poniżej planowanego dna wykopu. Znajdujące się tam puste wyrobisko może się zawalić i spowodować zapadnięcie gruntu nad nim. Badania nasypów pokopalnianych mają ustalić, jakie obciążenia przeniesie grunt i w jakim stopniu będzie osiadał. Doświadczona firma www.keller.com.pl podczas wykonywania kolumn żwirowych korzysta z autorskiego systemu kontroli. Rejestruje on m.in. głębokość pracy wibratora, siłę docisku oraz tempo zagłębiania. Operator sprawdza te dane z wymaganiami projektu. Na tej podstawie na bieżąco dostosowuje parametry pracy, aby osiągnąć zakładane zagęszczenie.

Jak wzmacnia się podłoże i wypełnia pustki pogórnicze?

Pozostałości dawnych wyrobisk wypełnia się mieszanką cementową wtłaczaną przez otwory wiertnicze. Wykonawca sprawdza ilość podawanego materiału, ponieważ połączone chodniki mogą odprowadzać go poza teren prowadzonych robót. Do zagęszczania rozluźnionego gruntu stosuje się także iniekcję rozpychającą. Gęsta pasta piaskowo-cementowa wtłaczana w podłoże rozsuwa otaczający grunt i dociska jego ziarna do siebie. Kolumny żwirowe służą z kolei do wzmacniania słabych nasypów pokopalnianych. Podczas prac przy hali Raben w Sosnowcu Keller zastosował je wraz z zagęszczaniem impulsowym. Pod fundamentami i posadzką powstało 3800 kolumn KSS. Połączenie obu technologii pozwoliło dostosować sposób wzmocnienia do obciążeń fundamentów oraz dużej powierzchni posadzki.

Czy rozpory i kotwy gruntowe stabilizują obudowę wykopu?

Podparcie obudowy wykopu ogranicza jej odkształcenia pod naporem ziemi i wody. Rozpory montuje się wewnątrz, zwykle między przeciwległymi ścianami. Kotwy gruntowe sięgają poza strefę potencjalnego osunięcia, gdzie ich końcowe odcinki przekazują obciążenia na podłoże. Na terenach pogórniczych trzeba więc upewnić się, że trafią w stabilne warstwy, które nie są osłabione przez dawną eksploatację. Wykonawca wybiera ziemię etapami i montuje kolejne podpory na wyznaczonych głębokościach. Jeśli zrobi to zbyt późno, obudowa może się odkształcić, a grunt przy sąsiednich budynkach przesunąć. Podczas prac kontroluje się więc ruch ścian i osiadanie pobliskiej zabudowy. Wyniki pomiarów porównuje się z limitami ustalonymi w projekcie, aby wykryć zagrożenie, zanim dojdzie do uszkodzeń.

Jakie obudowy stosuje się do zabezpieczenia głębokich wykopów?

Wykopy w sąsiedztwie istniejących budynków często zabezpiecza się ścianami szczelinowymi. Są one niezwykle sztywne, co ogranicza ruch gruntu pod pobliskimi fundamentami. Po zakończeniu prac mogą służyć jako zewnętrzne przegrody podziemnej części obiektu. Innym rozwiązaniem jest palisada CFA, której pale betonuje się w trakcie wyciągania świdra. Wykonawca określa ich głębokość, rozstaw i zbrojenie, uwzględniając napór ziemi oraz dopuszczalne odkształcenia obudowy. W podłożu, które można wymieszać ze spoiwem cementowym, stosuje się także pale DSM ze stalowymi profilami wzmacniającymi. Na terenach pogórniczych problemem bywają jednak głazy i fragmenty dawnych konstrukcji zalegające w nasypach. Utrudniają pracę mieszadeł, a niekiedy blokują ich zagłębianie, zanim osiągną zaplanowany poziom. W takich warunkach można rozważyć pale wiercone w osłonie rurowej, wykonywane sprzętem, przystosowanym do przewiercania przeszkód.

Zabezpieczenie wykopów na terenach pogórniczych można wykonać różnymi metodami, które trzeba dostosować do warunków na miejscu. Po wykonaniu odpowiednich badań inżynier ustali najlepsze możliwe rozwiązanie i zaplanuje kolejność robót. Przed rozpoczęciem prac skonsultuj inwestycję z firmą geotechniczną mającą doświadczenie na terenach pogórniczych.



