Jak kształtują się górnicze emerytury w woj. śląskim? Poznaliśmy dane ZUS w tej sprawie.

Jak kształtują się górnicze emerytury w woj. śląskim? Poznaliśmy dane ZUS w tej sprawie.

Portal netTG.pl dotarł do danych z sześciu oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z woj. śląskiego za 2025 rok. Wyliczenia pochodzą z oddziału bielskiego, chorzowskiego, częstochowskiego, rybnickiego, sosnowieckiego i zabrzańskiego. Z tych danych można wyciągnąć kilka wniosków.

Najniższe górnicze emerytury w ubiegłym roku wahały się zazwyczaj w granicach 2100-2400 zł. Tak było w większości ze wspomnianych sześciu oddziałów ZUS. Wyróżniają się tutaj jedynie dane z Zabrza. Jeden z tamtejszych górniczych emerytów pobierał najniższą górniczą emeryturę w wysokości 1878,91 zł.

Najbogatszy górniczy emeryt? Nie ma zaskoczenia

Wysokości najwyższych górniczych emerytur w 2025 roku wahały się od niespełna 16 tys. do prawie 20 tys. zł. Skąd takie liczby?

- Jeśli chodzi o najniższe emerytury, to być może są to ludzie, którzy przyszli do górnictwa i szybko odeszli. Natomiast najwyższe pewnie nie dotyczą zwykłych górników, a wyższego dozoru, który dobrze zarabia. Jeżeli ktoś przez lata był w dozorze, był dyrektorem lub kierownikiem robót, to stąd może być taka emerytura. To są wysokie zarobki przez lata – mówi Bogusław Hutek, szef górniczej „Solidarności”.

Dane dla większości oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w kwestii najwyższej górniczej emerytury wyglądają podobnie. Wyjątkiem jest tutaj okręg rybnicki. Najwyższa górnicza emerytura w wysokości 19 776 zł wypłacona została w tamtejszym oddziale ZUS. Nie powinno być to zaskoczeniem, bo właśnie w okolicach Jastrzębia-Zdroju i Rybnika mieszka wielu emerytów górniczych pobierających wysokie świadczenia.

- Na pewno zarobki w Jastrzębskiej Spółce Węglowej windują w górę wysokości tych emerytur. W Polskiej Grupie Górniczej mamy różne systemy wynagrodzeń, ale patrząc na płace pracowników dozoru w Rybniku, to one na dziś są jednymi z wyższych w PGG. Dokładając do tego wysokie zarobki w JSW, to powoduje, że w tym okręgu są tak wysokie emerytury – mówi Bogusław Hutek.

Przypomnijmy, że według danych ZUS, średnia górnicza emerytura w 2025 roku wyniosła 7 693,15 zł brutto. Więcej na ten temat pisaliśmy TUTAJ.