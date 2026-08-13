Jak to jest z wolnym za 15 sierpnia? PIP wyjaśnia

Ponieważ 15 sierpnia (Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny) przypada w sobotę, pracownicy zatrudnieni w systemie od poniedziałku do piątku mają prawo do dodatkowego dnia wolnego. Zgodnie z Kodeksem pracy, każde święto, które przypada w inny dzień niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin – informuje PIP.

O tym, kiedy pracownicy odbiorą wolne, decyduje wyłącznie pracodawca. Co ważne, nie musi on uzgadniać terminu z pracownikiem. Ten może złożyć wniosek w sprawie odebrania wolnego w konkretnym dniu, ale pracodawca nie musi się na to zgodzić.

Do kiedy trzeba odebrać wolne?

Dzień wolny musi przypadać w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym wystąpiło święto, np. przy miesięcznym okresie rozliczeniowym wolne trzeba oddać w sierpniu. W przypadku trzymiesięcznego okresu rozliczeniowego trwającego od 1 lipca do 30 września 2026 roku, wolne musi przypadać w tym przedziale czasowym. Jego termin może być wyznaczony zarówno przed, jak i po 15 sierpnia.

Czy są wyjątki?

Prawo pracownika do dodatkowego dnia wolnego za święto przypadające w sobotę zależy od tego, czy sobota jest dla niego dniem wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy – informuje PIP.

Pracownica zatrudniona jako fryzjerka pracuje od wtorku do soboty. Dla niej dzień wolny z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy przypada w poniedziałki. W sobotę 15 sierpnia przysługuje jej dzień wolny od pracy, ale za to święto pracodawca nie musi jej już udzielać innego dnia wolnego od pracy – wyjaśnia Inspekcja.

Gdy w wyznaczonym dniu wolnego za sobotnie święto pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim, dodatkowe wolne przepada. Jeżeli natomiast miał zaplanowany urlop wypoczynkowy na dzień wyznaczony jako wolne za święto, to nie jest on traktowany jako urlop – pracownik korzysta z wolnego za święto.

PIP przypomina, że nieudzielenie należnego dnia wolnego za święto 15 sierpnia oznacza naruszenie przepisów o czasie pracy. Stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika, za co grozi grzywna w wysokości od 2000 zł do 60 000 zł.