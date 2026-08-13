Kraj i Świat

Na tę drogę kierowcy czekają od lat. Będzie finansowanie

Jest deklaracja finansowania odcinków niedokończonej Regionalnej Drogi Racibórz–Pszczyna. To jedna z najbardziej oczekiwanych dróg w woj. śląskim.

Robert Passia

Opracował: Robert Passia

13 sierpnia 2026, 10:47
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: UM Rybnik

Kiedy dokończenie drogi Pszczyna-Racibórz?

fot: UM Rybnik

Jest deklaracja finansowania odcinków niedokończonej Regionalnej Drogi Racibórz–Pszczyna. To jedna z najbardziej oczekiwanych dróg w woj. śląskim.

Rozmowy w sprawie finansowania brakujących odcinków prezydent Raciborza Jacek Wojciechowicz przeprowadził z marszałkiem woj. śląskiego Wojciechem Saługą. Jak informuje raciborski Urząd Miasta, chodzi o zapewnienie środków na etapy 1 i 2 Regionalnej Drogi Racibórz–Pszczyna, czyli odcinków rozpoczynających się w Raciborzu i prowadzących do Rydułtów. Zgodnie z ustaleniami, uchwała dotycząca finansowania obu etapów ma zostać podjęta podczas najbliższej sesji sejmiku woj. śląskiego, która odbędzie się 24 sierpnia.

Projekt, który jeszcze dwa lata temu pozostawał przede wszystkim na papierze, ponownie realnie zmierza w kierunku realizacji – przekazał Urząd Miasta w Raciborzu.

Równolegle Miasto Racibórz ogłosiło przetarg na aktualizację dokumentacji dla etapów 1 i 2. Ma to pozwolić na sprawne przeprowadzenie dalszych działań i wykorzystanie obowiązujących decyzji administracyjnych. 

Przypomnijmy, że Regionalna Droga Pszczyna-Racibórz nie jest w całości dostępna dla kierowców. Poszczególne fragmenty (jak obwodnica Raciborza czy odcinek w Rybniku) już od lat służą kierowcom, ale kluczowy odcinek łączący Racibórz i Rybnik znajduje się w fazie prac projektowych i uzgodnień. W sierpniu samorząd woj. śląskiego zabezpieczył 7 mln zł na przygotowanie dokumentacji brakującego odcinka trasy. Według planów, budowa mogłaby ruszyć w 2028 roku. 

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